“Bisogna che lo chieda a lui”. È con questa frase che Graziano Rossi risponde alle domande sullo scontro ormai pubblico con il figlio Valentino. Dopo la denuncia presentata dal nove volte campione del mondo contro la compagna del padre, Ambra Arpino, il caso si arricchisce ora delle parole dirette di Rossi senior, che ha respinto le accuse parlando ai cronisti di Dentro La Notizia.

Al centro della denuncia c’è il presunto prelievo di circa 200mila euro dal conto corrente di Graziano Rossi nell’arco di dodici anni, soprattutto tramite bonifici, che secondo Valentino sarebbe avvenuto approfittando di una condizione di vulnerabilità del padre. Un’accusa che Graziano respinge con decisione: “Ambra non ha sottratto dei soldi a nessuno. Non può essere che la mia compagna mi sottragga soldi e poi… che cosa siamo? Tutti i soldi che lei ha avuto da me glieli ho dati io volutamente“.

L’ex pilota nega quindi qualsiasi irregolarità e rimanda ogni chiarimento direttamente al figlio: “Bisogna che lo chieda a lui”, dice, senza entrare nel merito della denuncia. Una posizione che si inserisce in una vicenda già segnata da versioni contrapposte, dopo la revoca dell’amministrazione di sostegno che Valentino aveva ottenuto nel 2024 e la successiva iniziativa giudiziaria contro la compagna del padre.

Nel corso dell’intervista, Graziano Rossi affronta anche il tema dei rapporti familiari, ribaltando la ricostruzione fornita dal figlio e da altri membri della famiglia. “Valentino e Clara qui da me non sono mai venuti in circa vent’anni, mai. Non sono mai venuti qui da me. Non sono io che mi sono allontanato“, sostiene, riferendosi sia al figlio sia alla figlia Clara, avuta dal secondo matrimonio.

Un passaggio che contrasta con quanto emerso nei giorni scorsi, quando più voci vicine alla famiglia hanno parlato di una frattura nata negli ultimi anni e di tentativi di riavvicinamento respinti. Il tema dei rapporti familiari resta così uno dei punti più delicati della vicenda, già al centro delle dichiarazioni della madre di Valentino, Stefania Palma, e delle repliche di Ambra Arpino.

Graziano Rossi è intervenuto anche sulla figura di Marisa Del Bianco, penultima compagna, che nei giorni scorsi aveva dichiarato di essere rimasta vicina alla famiglia Rossi e di schierarsi dalla parte di Valentino. Una versione che l’ex pilota smentisce nettamente: “Assolutamente no. Marisa ha una denuncia penale fatta da me e non poteva venire qui mai”.