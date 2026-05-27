Juventus, l’allarme di Comolli: “Ci sarà una cessione in più del previsto per fare cassa e abbassare i costi”. L’indiziato è Bremer

Il dirigente bianconero ha fatto chiarezza sul futuro del club bianconero: "Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso con Spalletti, che è coinvolto sul mercato"

In casa Milan c’è stata una rivoluzione dopo la mancata qualificazione in Champions League, mentre in casa Juventus la situazione è totalmente differente: nessun “via tutti”, nessun cambio alla guida dell’area sportiva. La nuova stagione della Juventus sarà affidata a Damien Comolli e Luciano Spalletti, che rimarrà in panchina. A fare chiarezza è stato proprio l’amministratore delegato bianconero in un incontro con i media: “Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso. Luciano è coinvolto sul mercato, dà le indicazioni sui giocatori e lavora a stretto contatto con Ottolini. L’ho scelto io e ho deciso che rinnovasse il contratto. Ma lavoriamo insieme da sette mesi dunque possiamo crescere insieme e migliorare nel nostro lavoro comune”.

Sarà un calciomercato però complicato per la Juventus, legato ai paletti del fair play finanziario. Ecco perché Comolli precisa con sincerità: “Ci sarà una cessione in più del previsto per fare cassa e abbassare i costi, ma Yildiz non si tocca, è il nostro futuro”, spiega il dirigente francese. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la cessione in più di cui si parla è quella di Bremer, che da diverso tempo è nel mirino del Manchester United tra le tante.

Per dare un giudizio sul suo lavoro, Comolli sostiene “siano necessari 3/5 anni”, ma i tifosi della Juventus chiedono una squadra all’altezza di poter competere per vincere: “Dopo questa stagione parlare di scudetto sarebbe azzardato – ha detto- . Ma dobbiamo costruire una squadra che abbia le potenzialità per lottare per ogni obiettivo”. E sulle modalità per poter costruire qualcosa di simile: “La base c’è, dovremo inserire giocatori di mentalità e con un carattere forte. E qui che dobbiamo migliorare. Spalletti è d’accordo su questo, mi ha anche chiesto se gli algoritmi possono aiutare a individuare giocatori con queste caratteristiche”, ha concluso il dirigente bianconero.