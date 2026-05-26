“C’è un’ignoranza bestiale da parte della maggioranza. Non esiste nucleare di nuova generazione, non esiste nucleare sostenibile“. A parlare è Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, in un punto stampa in piazza Montecitorio. “Esiste il nucleare di terza generazione – continua – che è quello che c’è in Francia. Esistono gli SMR (small modular reactors) che sono in realtà dei prototipi e le società che lo hanno fatto, ad esempio la NuScale in America, è fallita perché è andata fuori scala. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Questa discussione sul nucleare serve solo per fare propaganda elettorale e non far fare nulla a questo governo per continuare a costruire una strategia energetica basata sul gas e far pagare di più la bolletta agli italiani”.

Per Bonelli “quella del nucleare è una battaglia ideologica senza fondamento economico: costa molto più delle rinnovabili e, anche se riuscissero a realizzarlo, non produrrà energia prima di 20-25 anni. Nel frattempo l’Italia resterà dipendente dal gas, con famiglie e imprese costrette a pagare energia sempre più cara mentre le grandi società energetiche continuano a fare profitti miliardari. Meloni parla di competitività ma blocca proprio gli investimenti nelle rinnovabili, oggi la fonte energetica più economica e veloce da realizzare. Il nucleare non abbasserà le bollette: è solo propaganda per rinviare la vera transizione energetica e lasciare il Paese ostaggio del gas e della speculazione”.