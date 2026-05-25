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Ultimo aggiornamento: 15:49

Flotilla, attivista arrestato al suo arrivo a Vienna: “Immobilizzato e malmenato dalla polizia in aeroporto”

di Redazione Esteri
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Dopo quello di Bilbao, un altro caso di arresto violento per gli attivisti della Global Sumud Flotilla di ritorno a casa dopo la detenzione in Israele. Juli Schütter, membro austriaco dell’equipaggio, ha denunciato di essere stato picchiato e malmenato all’aeroporto di Vienna. L’organizzazione ha diffuso anche un video, dove si vedono gli agenti immobilizzare a terra l’attivista che cantava slogan a favore della Palestina, insieme ad altri arrivati ad accoglierlo. Nel gruppo appare pacifico e solo con una bandiera in mano. “Dopo che la nostra gente è stata rapita e maltrattata da terroristi israeliani per 72 ore senza alcuna aiuto del governo austriaco, il benvenuto all’aeroporto si è trasformato in un’altra violenza evidente”

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