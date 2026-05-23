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Ultimo aggiornamento: 13:21

Rapina in villa sul lago di Ginevra per l’ex campione di F1 Prost: “Lui ferito alla testa. Uno dei figli minacciato per fargli aprire la cassaforte”

di Redazione Cronaca
La testata svizzera Blick scrive che l’ex pilota francese ha riportato un trauma cranico. Le autorità locali che cercano i malviventi hanno coinvolto anche la polizia francese
Rapina in villa sul lago di Ginevra per l’ex campione di F1 Prost: “Lui ferito alla testa. Uno dei figli minacciato per fargli aprire la cassaforte”
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Alain Prost, quattro volte campione di Formula 1, è stato vittima insieme alla sua famiglia di una rapina nella sua villa di Nyon, vicino Ginevra. La testata svizzera Blick scrive che l’ex pilota francese, 71 anni, è stato ferito alla testa dagli aggressori e avrebbe un trauma cranico, mentre uno dei figli è stato minacciato dai malviventi per obbligarlo a condurli alla cassaforte e aprirla. La rapina è avvenuta martedì mattina. Prost, nonostante la ferita riportata, sarebbe già tornato a Dubai dove trascorre parte dell’anno dedicandosi al ciclismo e al golf. La polizia della zona ha messo in campo pattuglie e una brigata cinofila per cercare la banda, ma al momento senza successo. Secondo Blick, si privilegia la pista di una fuga transfrontaliera e per questo le autorità svizzere hanno coinvolto anche la polizia francese.

I criminali, arrivati intorno alle ore 8:30, hanno fatto irruzione nella proprietà indossando maschere, colpendo immediatamente Prost. Non si cosa abbiano rubato.

La testata svizzera riporta che i furti in casa sono in netto aumento nella regione del Lago di Ginevra. Solo nel 2025, il cantone di Ginevra ha già registrato 18 casi analoghi, spesso opera di bande criminali transfrontaliere organizzate, specializzate nel sottrarre preziose collezioni di orologi.

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