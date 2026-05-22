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Ultimo aggiornamento: 13:05

“Questa è l’acqua ‘potabile’ dopo la costruzione di un data center”: Ocasio-Cortez mostra una fanghiglia marrone all’Agenzia per la protezione ambientale

di Redazione Esteri
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Il caso sollevato in audizione dalla deputata del Partito democratico statunitense
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“Avete riscontrato impatti negativi della costruzione di data center sulla qualità dell’acqua per gli americani?”. La deputata Alexandra Ocasio-Cortez, due giorni fa, ha rivolto una serie di domande a Jessica Kramer, amministratrice a capo dell’Ufficio per le risorse idriche dell’Agenzia per la protezione ambientale (Epa) degli Stati Uniti, durante un’audizione alla commissione per l’energia e il commercio. Ocasio-Cortez, due settimane fa, è andata in Georgia settentrionale, dove Meta ha costruito un enorme campus di data center.

E quando Kramer ha risposto che “non credo che mi sia stato segnalato nulla del genere”, la deputata del Partito democratico ha mostrato due vasi di vetro contenenti una fanghiglia marrone. E ha spiegato: “Ho visitato la contea di Morgan, in Georgia, dove Meta sta costruendo un enorme data center. Stanno disboscando intere foreste e hanno iniziato lavori di costruzione intensivi, che includono l’uso di esplosivi, e le famiglie della zona stanno iniziando a notare non solo una diminuzione della pressione dell’acqua, come ha giustamente osservato riguardo alla disponibilità idrica, ma anche il malfunzionamento di tutti i loro elettrodomestici, a causa del grave deterioramento della qualità dell’acqua”. E ancora: “Ora dipendono dall’acqua in bottiglia per bere e preparare i pasti, e si prevede che le bollette dell’acqua dei residenti nelle vicinanze aumenteranno del 33%. Infatti, ho un barattolo proprio qui. Questa è l’acqua potabile attualmente disponibile nella contea di Morgan, in Georgia, subito dopo la costruzione di un data center, il Meta data center”.

Ocasio-Cortez ha aggiunto che “l’unica differenza tra l’acqua pulita e questa era il data center. Ne ho un altro anch’io. Quindi non si trattava di un solo pozzo, non era la situazione di una sola famiglia. Ecco come si presenta ora l’acqua potabile vicino a quel data center. E credo che entrambi possiamo concordare sul fatto che nessuna di queste due acque sia potabile. Queste famiglie, che vivono in zone rurali, ora sono costrette a farsi spedire l’acqua a casa per poter cucinare e lavarsi”.

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