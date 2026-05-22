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Ultimo aggiornamento: 17:04

Iran-Usa, bozza d’accordo in 9 punti: “A ore possibile annuncio”. Negoziatori di Qatar e Pakistan a Teheran

di Redazione Esteri
Nell'intesa mancherebbero nucleare e missili, rimandati a una seconda trattativa. Rubio: "Serve un piano B se non si riapre Hormuz"
Iran-Usa, bozza d’accordo in 9 punti: “A ore possibile annuncio”. Negoziatori di Qatar e Pakistan a Teheran
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Ecco i 9 punti della bozza, svelati da Al Arabya

Fine delle operazioni militari e della guerra mediatica, cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni su tutti i fronti, garanzie per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. Sarebbero questi alcuni dei punti contenuti nella “bozza finale” di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti, con la mediazione del Pakistan, secondo quanto riporta la tv satellitare al-Arabiya sull’account X in inglese citando sue fonti stando alle quali un annuncio potrebbe arrivare a ore. Un particolare, quest’ultimo, che non viene invece indicato dal servizio arabo dell’emittente che si limita a parlare di cauto ottimismo citando fonti pakistane.

Secondo quanto riportato, il testo prevede inoltre un impegno reciproco delle parti a non colpire infrastrutture militari, civili o del settore economico, l’impegno a rispettare sovranità, integrità territoriale e principio di non interferenza negli affari interni, oltre a un meccanismo congiunto per monitorare l’attuazione dell’intesa e risolvere dispute. Negoziati sulle questioni irrisolte inizierebbero entro sette giorni e una revoca graduale delle sanzioni americane viene indicata in cambio dell’impegno dell’Iran rispetto ai termini dell’accordo.

La fonte pakistana al canale in arabo ha sottolineato che “non esiste alternativa a un accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran”. La fonte ha inoltre confermato che “ridurre le divergenze non è facile perché entrambe le parti hanno richieste elevate”. La fonte ha poi indicato che “i contatti continuano per ridurre il divario sulle questioni dell’uranio e dello Stretto di Hormuz”. La fonte ha osservato che “il punto critico nei negoziati è stato, e rimane, come gestire l’uranio altamente arricchito” e ha aggiunto che “le questioni principali dell’accordo richiedono un lungo periodo di negoziazione”. Infine, la fonte ha affermato che il Pakistan ripone grande speranza nella Cina per far progredire il potenziale accordo tra Stati Uniti e Iran.

Momenti chiave

  • Il capo di Stato maggiore del Pakistan in Iran per chiudere l'intesa
  • Il Qatar invia negoziatori a Teheran
  • Ecco i 9 punti della bozza, svelati da Al Arabya
  • Emirati: "Possibilità di accordo è il 50%"
  • "C'è la bozza finale di accordo, fuori nucleare e missili"
    • 16:55

      Sanzioni per il blocco di Hormuz: si muove l’Ue

      ll Consiglio Ue ha deciso di estendere l’ambito di applicazione delle misure restrittive, originariamente adottate per contrastare il sostegno militare fornito da Teheran alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e a vari gruppi armati in Medio Oriente e nella regione del Mar Rosso. Il quadro sanzionatorio modificato sarà ora rivolto anche alle persone fisiche e giuridiche coinvolte nelle azioni e nelle politiche dell’Iran che minacciano la libertà di navigazione in Medio Oriente. “Le azioni dell’Iran contro le navi in transito nello Stretto di Hormuz sono contrarie al diritto internazionale. Tali azioni violano i diritti consolidati sia di transito che di passaggio inoffensivo attraverso gli stretti internazionali”, spiega il Consiglio Ue. “Grazie al quadro giuridico modificato, l’Ue potrà ora introdurre ulteriori misure restrittive in risposta alle azioni dell’Iran che minano la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz”, conclude il Consiglio.

    • 16:55

      Rubio: “Vorremmo un accordo, ma serve piano B per Hormuz”

      “Tutti noi vorremmo vedere un accordo con l’Iran, un accordo in cui lo stretto venga aperto e l’Iran abbandoni le sue ambizioni nucleari e le armi nucleari” ma “dobbiamo anche avere un piano B su cosa succederebbe se l’Iran si rifiutasse di aprire lo stretto”. Lo afferma il segretario di Stato Usa Marco Rubio in un punto stampa al termine della ministeriale Esteri della Nato in Svezia. “Cosa succede le l’Iran si rifiuta di riaprirlo e decide che impone dei pedaggi? A quel punto, bisognerebbe fare qualcosa. Dobbiamo iniziare a pensare a cosa faremo se tra qualche settimana l’Iran deciderà ‘non importà, ‘continueremo a tenere lo stretto chiusò e ‘affonderemo ogni nave che non ci ascolta o non ci pagà. Allora bisognerà agire” e “ho sottoposto questo tema alla riunione ma non abbiamo un annuncio su questo oggi”.

    • 16:07

      Il capo di Stato maggiore del Pakistan in Iran per chiudere l’intesa

      Il capo di Stato Maggiore dell’esercito del Pakistan Asim Munir è partito per Teheran per cercare di finalizzare l’accordo tra Iran e Stati Uniti. Lo riporta Axios citando una fonte della sicurezza pakistana. Il feldmaresciallo Munir, ha riferito la tv pakistana citando fonti della sicurezza, sarà impegnato in una “visita ufficiale”. In cima all’agenda, hanno confermato alla Ptv, il negoziato tra Iran e Stati Uniti, la “pace” nella regione e altre “questioni importanti”. L’emittente si è limitata a precisare che Munir incontrerà interlocutori iraniani di alto livello. Considerato il feldmaresciallo “preferito” di Trump, Munir è da settimane protagonista della difficile mediazione.

    • 16:06

      Il Qatar invia negoziatori a Teheran

      Una squadra negoziale del Qatar è arrivata oggi a Teheran in coordinamento con gli Stati Uniti per contribuire a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra con l’Iran e risolvere le questioni in sospeso. Lo riferisce la Reuters sul proprio sito citando una fonte a conoscenza della questione. Doha, che ha svolto un ruolo di mediatore nella guerra di Gaza e in altre tensioni internazionali, si era finora tenuta lontana dal ruolo di mediatrice nella guerra con l’Iran, sottolinea la Reuters, dopo essere stata attaccata da missili e droni iraniani durante l’ultimo conflitto.

    • 15:05

      Baghaei è il capo negoziatore di Teheran

      Il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Esmail Baghaei, è stato nominato a ricoprire lo stesso ruolo per la squadra negoziale iraniana nei colloqui con gli Stati Uniti. Lo riferisce Iran International, che cita i media iraniani specificando che la nomina è stata attribuita allo speaker del Parlamento della Repubblica Islamica Mohammad Bagher Ghalibaf.

    • 14:50

      Rutte: “Iran tiene in ostaggio economia globale”

      “L’Iran continua a tentare di tenere in ostaggio l’economia globale chiudendo lo Stretto di Hormuz. Questo attacco diretto alla libertà di navigazione e al commercio globale ha un impatto su tutti noi”. Lo dice il segretario generale della Nato Mark Rutte in conferenza stampa dopo la riunione ministeriale della Nato in Svezia. “È importante che i Paesi collaborino per elaborare piani che garantiscano la riapertura dello stretto al transito, anche attraverso il trasferimento di beni essenziali nella regione. Questo – aggiunge – è un ulteriore chiaro promemoria di come le sfide alla sicurezza siano sempre più interconnesse e di come gli alleati e i partner abbiano un forte interesse a lavorare insieme in modo stretto e proattivo”.

    • 14:15

      Domani premier pakistano in Cina per l’accordo di pace

      “La pace tra Stati Uniti e Iran è una questione importante per il Pakistan, come dimostrano tutti gli sforzi compiuti sotto la guida del primo ministro. La Cina sostiene gli sforzi di mediazione del Pakistan e, in collaborazione con noi, ha presentato un’iniziativa in cinque punti. Il primo ministro pakistano discuterà domani, durante la sua visita in Cina, un’iniziativa congiunta per porre fine alla guerra”. Ad affermarlo è il portavoce del ministero degli Esteri pakistano Tahir Andarabi, riportato da Al-Jazeera. “Non siamo a conoscenza di alcuna visita in programma in Iran da parte di alcun funzionario pakistano – ha aggiunto – La nostra posizione è chiara: non divulghiamo dettagli in quanto siamo uno Stato mediatore. Non abbiamo ricevuto alcuna richiesta relativa all’autorizzazione per le forze statunitensi di utilizzare il nostro territorio o il nostro spazio aereo”.

    • 13:25

      Pasdaran: 35 navi passate da Hormuz in 24 ore

      Trentacinque imbarcazioni hanno attraversato lo Stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, i Pasdaran, precisando che tra le imbarcazioni ci sono petroliere e portacontainer. Il transito è avvenuto in coordinamento e con il permesso dei Pasdaran, si legge nella nota riportata dall’agenzia di stampa Tasnim. Ieri i Pasdaran avevano riferito che 31 imbarcazioni erano transitate dallo Stretto di Hormuz nell’arco di 24 ore.

    • 12:53

      Ecco i 9 punti della bozza, svelati da Al Arabya

      Fine delle operazioni militari e della guerra mediatica, cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni su tutti i fronti, garanzie per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. Sarebbero questi alcuni dei punti contenuti nella “bozza finale” di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti, con la mediazione del Pakistan, secondo quanto riporta la tv satellitare al-Arabiya sull’account X in inglese citando sue fonti stando alle quali un annuncio potrebbe arrivare a ore. Un particolare, quest’ultimo, che non viene invece indicato dal servizio arabo dell’emittente che si limita a parlare di cauto ottimismo citando fonti pakistane.

      Secondo quanto riportato, il testo prevede inoltre un impegno reciproco delle parti a non colpire infrastrutture militari, civili o del settore economico, l’impegno a rispettare sovranità, integrità territoriale e principio di non interferenza negli affari interni, oltre a un meccanismo congiunto per monitorare l’attuazione dell’intesa e risolvere dispute. Negoziati sulle questioni irrisolte inizierebbero entro sette giorni e una revoca graduale delle sanzioni americane viene indicata in cambio dell’impegno dell’Iran rispetto ai termini dell’accordo.

      La fonte pakistana al canale in arabo ha sottolineato che “non esiste alternativa a un accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran”. La fonte ha inoltre confermato che “ridurre le divergenze non è facile perché entrambe le parti hanno richieste elevate”. La fonte ha poi indicato che “i contatti continuano per ridurre il divario sulle questioni dell’uranio e dello Stretto di Hormuz”. La fonte ha osservato che “il punto critico nei negoziati è stato, e rimane, come gestire l’uranio altamente arricchito” e ha aggiunto che “le questioni principali dell’accordo richiedono un lungo periodo di negoziazione”. Infine, la fonte ha affermato che il Pakistan ripone grande speranza nella Cina per far progredire il potenziale accordo tra Stati Uniti e Iran.

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