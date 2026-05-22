La madre si era allontanata per fare acquisti in via del Corso. La polizia è intervenuta su segnalazione di un passante che ha sentito il pianto dei due minori abbandonati

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Stava passeggiando nei pressi di via del Corso, a Roma, quando ha sentito il pianto all’interno di un auto. È così che un passante nei giorni scorsi ha soccorso due bambini lasciati soli dalla madre in una macchina parcheggiata sotto il sole. Sul posto sono intervenuti gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale: la donna è stata denunciata per abbandono di minori.

Gli agenti quando sono arrivati hanno cercato di tranquillizzare i bambini, riuscendo anche, prima di liberarli, ad abbassare i finestrini del mezzo per farli respirare meglio. La polizia ha attivato subito le ricerche per rintracciare i genitori, scoprendo che la madre si era allontanata per fare acquisti nei negozi della via centrale di Roma.

La donna è stata poi accompagnata negli uffici del I Gruppo, in via della Greca, per gli accertamenti del caso. Sono state subito informate l’autorità giudiziaria e i servizi sociali.