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Ultimo aggiornamento: 15:35

Legali Flotilla: “Pensiamo a denuncia per tortura”. Israele: “Agito secondo le procedure”. Tajani: “In contatto con i ministri Ue per le sanzioni a Ben-Gvir”

di Redazione Esteri
Tutti rientrati a casa i 400 della Global Sumud Flotilla. Diversi di loro hanno avuto bisogno di cure mediche dopo la detenzione in Israele
Legali Flotilla: “Pensiamo a denuncia per tortura”. Israele: “Agito secondo le procedure”. Tajani: “In contatto con i ministri Ue per le sanzioni a Ben-Gvir”
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Legali della Flotilla: “Valutiamo denuncia per tortura”

Il team legale italiano della Flotilla valuta una denuncia per tortura in merito alle condizioni in cui gli attivisti sono stati trattenuti in Israele. Secondo quanto si apprende, le avvocate stanno iniziando a raccogliere le testimonianze degli italiani rientrati ieri e presenteranno una integrazione alla denuncia/querela depositata il 19 maggio in Procura a Roma. Sulla base delle “sommarie informazioni” che verranno raccolte, le legali denunceranno ai pm della Capitale tutti i reati subiti.

Momenti chiave

  • Farnesina segue il caso dell'attivista italiano atterrato in Turchia
  • Attivisti: "Rifaremmo tutto. Non ci hanno piegato"
  • Germania chiede chiarimenti a Israele sul trattamento degli attivisti
  • Legali della Flotilla: "Valutiamo denuncia per tortura"
  • Flotilla: "Una cinquantina di attivisti ricoverata in Turchia per le lesioni"
  • Madrid: "Almeno 4 attivisti spagnoli hanno avuto bisogno di cure mediche"
  • Ue: "Sanzioni a Ben-Gvir? In corso discussioni tra stati"
  • Schlein: "Ben-Gvir non è l'eccezione ma la regola del governo israeliano"
  • Tajani: "In contatto con tutti i ministri Ue per le sanzioni a Ben-Gvir"
  • Israele dopo la denuncia delle violenze: "Attivisti trattati secondo le procedure"
    • 15:35

      Farnesina segue il caso dell’attivista italiano atterrato in Turchia

      Il consolato d’Italia a Istanbul sta seguendo da ieri il caso del cittadino italiano atterrato in Turchia proveniente da Israele assieme ad altri attivisti della Flottilla. Lo rende noto la Farnesina. Il connazionale – viene spiegato – è stato assistito all’arrivo dal personale del Consolato generale d’Italia, al quale ha comunicato che sarebbe rimasto a Istanbul per seguire un gruppo di attivisti spagnoli bisognosi di assistenza. Giunto in ospedale è stato ricoverato anche lui per accertamenti. Il Console generale a Istanbul è in contatto con i medici dell’ospedale per raccogliere maggiori informazioni sulle sue condizioni e per poter comunicare con lui che non ha cellulare. 

    • 15:13

      Attivisti: “Rifaremmo tutto. Non ci hanno piegato”

      “Ci sono arrivati tanti messaggi di solidarietà dai gazawi” e “rifaremmo tutto. Non può arrivare il messaggio ai palestinesi che hanno manifestato per noi che siccome siamo stati oggetto di tortura allora lasciamo. A Gaza in questo momento c’è una resistenza che è semplicemente rimanere a Gaza”, noi “stiamo relativamente bene, nel senso che non abbiamo fratture o altro, i segni psicologici vedremo ma non ci hanno piegato. Ancora non ci siamo fatti vedere da un medico ma sicuramente ci andremo, e anche dall’avvocato”. Così Dario Salvetti e Antonella Bundu, attivisti fiorentini della Flotilla appena rientrati da Israele.
      “Dal momento del sequestro abbiamo perso qualsiasi contratto con il mondo – hanno aggiunto -, siamo scesi dall’aero ieri poco prima di mezzanotte e siamo rientrati a casa alle 5 del mattino. Non abbiamo avuto contatti con nessuno, e questo vale anche per il governo e le istituzioni”. Adesso, hanno sottolineato, “c’è bisogno che i riflettori si spostino da noi, alla parte legale, e a far partire una campagna di boicottaggio, sociale e economica, complessiva e diffusa” verso Israele, “in cui ognuno possa fare la propria parte, dal non acquistare farmaci di provenienza israeliana come semplici cittadini, e come imprese rinunciare alle commesse israeliane. Fare come è stato fatto con il Sudafrica ai tempi dell’apartheid, fino a che le istituzioni agiscano per rompere ogni rapporto con Israele”. Per Salvetti e Bundui “dobbiamo dare a queste persone la sensazione di totale anormalità, anche solo per scoprire se da quella parte è rimasto un briciolo di umanità. Se vogliamo farli uscire da questa distopia dobbiamo fargli capire il livello di gravità in ogni modo perché stanno compiendo un genocidio. Il silenzio non è più accettabile, neanche da parte loro”.

    • 14:55

      Germania chiede chiarimenti a Israele sul trattamento degli attivisti

      La Germania ha chiesto “chiarimenti” a Israele sul trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flotilla, dopo il video diffuso dal ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir e dopo le testimonianze degli stessi attivisti. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri tedesco Josef Hinterseher. “Il trattamento riservato agli attivisti, compresi i cittadini tedeschi, è a nostro avviso assolutamente inaccettabile. Condanniamo senza riserve questo atto e chiediamo trasparenza nell’indagine”, ha dichiarato Hinterseher durante una conferenza stampa a Berlino. “Dal nostro punto di vista, le accuse sollevate sono estremamente gravi e per questo motivo ci aspettiamo un’indagine approfondita e trasparente”, ha aggiunto. Secondo Hinterseher, otto attivisti tedeschi della Global Sumud Flotilla, diretti a Gaza, anch’essi rimasti feriti, sono atterrati a Istanbul ieri sera. Una persona è stata ricoverata in ospedale a Istanbul.

    • 14:51

      Human Right Watch: “Video di Ben-Gvir fa capire che gli abusi sono celebrati dal governo”

      “Il video diffuso dal ministro della Sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir, che lo mostra insieme all’Idf umiliare davanti alle telecamere gli attivisti della Flotilla detenuti, trasmette il messaggio che gli abusi non solo sono tollerati, ma persino celebrati dal governo dello Stato ebraico”. Lo dichiara in una nota Sarah Sanbar, ricercatrice ad interim su Israele e Palestina per Human Rights Watch.
      “I palestinesi detenuti nelle carceri israeliane descrivono da tempo il tipo di umiliazioni e abusi che Ben-Gvir ha sfacciatamente mostrato nel suo video”, afferma Sanbar, ricordando che “queste flotille esistono perché Israele rifiuta di porre fine al suo blocco illegale di Gaza, causando sofferenze estreme e carenze di cibo e medicine”. Hrw chiede di “interrompere il trasferimento di armi e far rispettare le ordinanze della Corte Internazionale di Giustizia sull’accesso umanitario”.

    • 13:51

      Legali della Flotilla: “Valutiamo denuncia per tortura”

      Il team legale italiano della Flotilla valuta una denuncia per tortura in merito alle condizioni in cui gli attivisti sono stati trattenuti in Israele. Secondo quanto si apprende, le avvocate stanno iniziando a raccogliere le testimonianze degli italiani rientrati ieri e presenteranno una integrazione alla denuncia/querela depositata il 19 maggio in Procura a Roma. Sulla base delle “sommarie informazioni” che verranno raccolte, le legali denunceranno ai pm della Capitale tutti i reati subiti.

    • 13:39

      Flotilla, Bundu: “Umiliati, costretti a spogliarci e sottoposti a terrorismo psicologico”

    • 13:34

      Flotilla: “Una cinquantina di attivisti ricoverata in Turchia per le lesioni”

      Circa cinquanta attivisti della Flotilla sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Lo si apprende da fonti della Global Sumud Flotilla. Tra di loro risulta anche un italiano ricoverato. “Stiamo cercando in queste ore di avere notizie sulle sue condizioni di salute – spiega la portavoce italiana Maria Elena Delia – ci riferiscono che in tanti hanno ripotato lesioni serie e alcuni sono sotto shock”

    • 13:21

      Madrid: “Almeno 4 attivisti spagnoli hanno avuto bisogno di cure mediche”

      Almeno 4 dei 45 spagnoli della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza hanno avuto bisogno di cure mediche dopo la deportazione da Israele, seguita all’intercettazione della spedizione da parte delle forze armate israeliane in acque internazionali. Lo ha confermato il ministro degli Esteri spagnolo, Josè Manuel Albares, al suo arrivo alla ministeriale Nato in Svezia – ripreso dall’emittente Tve – spiegando che “parte del gruppo resta sotto osservazione medica in Turchia prima del rientro in Spagna”. “Si prevede che gli altri viaggeranno poco a poco nella giornata” da Instanbul per il ritorno in patria, ha aggiunto Albares.

      Secondo Sandra Bandillaro, della Global Sumud Flotilla, gli attivisti si trovano ancora a Instanbul “sottoposti a controlli medici e a riposo”, dopo aver denunciato “aggressioni e trattamenti degradanti” durante la detenzione in Israele. Parte dei rimpatri potrebbero slittare a domani. Lucia Mazarrasa, della rete ‘Rumbo a Gaza-Freedom Flotillà , che ha raccolto testimonianze fra gli attivisti, ha riferito ai media che alcuni presentano “grossi lividi e possibili fratture alle costole”.

      Freedom Flotilla ha “documentato ematomi gravi, lesioni compatibili con fratture di costole e numerosi casi di abusi fisici”, oltre a casi di “umiliazioni e maltrattamenti”. L’organizzazione sta preparando azioni legali per gli arresti arbitrari e le violazioni del diritto internazionale. Tutti gli attivisti spagnoli sono stati sottoposti ad esami medico-legali in Turchia, mentre

    • 13:19

      Ue: “Sanzioni a Ben-Gvir? In corso discussioni tra stati”

      Sulla richiesta di imporre misure restrittive contro il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir “in questa fase non è possibile condividere nulla con voi, perché le discussioni sono riservate e interamente nelle mani degli Stati membri. Non possiamo commentarle pubblicamente e questo vale per qualsiasi discussione in corso, pianificata o potenziale, relativa alle sanzioni”. Lo afferma il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, Anouar El Anouni, nel briefing quotidiano con la stampa. “La prossima settimana avremo un incontro informale dei ministri degli Affari esteri, noto anche come Gymnich, un incontro informale in cui i ministri possono sollevare diverse questioni, facilitato anche dal contesto informale. In tali incontri informali non vengono prese decisioni”, ricorda il portavoce.

      “Il trattamento riservato agli attivisti della Flotilla, tra cui diversi cittadini dell’Ue, è stato degradante e inaccettabile. Il comportamento del ministro israeliano Ben-Gvir è indegno di chiunque ricopra una carica pubblica in una democrazia – ribadisce il portavoce – ogni persona deve essere trattata con sicurezza, dignità e nel rispetto del diritto internazionale. Noi, come Ue, chiediamo al governo israeliano di garantire la protezione e il trattamento dignitoso di questi attivisti, tra cui diversi cittadini dell’Ue, e chiediamo il rapido rilascio dei detenuti”.