Il mondo FQ

Giustizia

Ultimo aggiornamento: 13:44

Flotilla, sentiti i primi testimoni italiani. La procura valuta la posizione di Ben Gvir

di Vincenzo Bisbiglia
Si valuta la contestazione dei reati di tortura e violenza sessuale, oltre a quelli già iscritti di sequestro di persona e danneggiamento. Soprattutto, i pm vogliono valutare se ci sono gli estremi per iscrivere sul registro degli indagati il ministro israeliano
Flotilla, sentiti i primi testimoni italiani. La procura valuta la posizione di Ben Gvir
Icona dei commenti Commenti

Gli investigatori hanno iniziato a sentire i primi militanti della Global Sumud Flotilla rientrati questa notte da Israele via Istanbul. Tra le prime testimonianze raccolte quella del deputato del M5S, Dario Carotenuto, arrivato ieri mattina a insieme all’inviato del Fatto, Alessandro. Mantovani. Lunedì alla Procura di Roma ci sarà un vertice per la definizione del fascicolo. Si valuta la contestazione dei reati di tortura e violenza sessuale, oltre a quelli già iscritti di sequestro di persona e danneggiamento. Soprattutto, i pm vogliono valutare se ci sono gli estremi per iscrivere sul registro degli indagati il ministro israeliano Itamar BenGvir, protagonista di un video diffuso dal suo stesso staff in cui deride e umilia i militanti inginocchiati e ammanettato nell’aula allestita nel di Ashdod. Il fascicolo potrebbe essere separato rispetto a quello già aperto dopo il sequestro al largo di Creta, tra il 29 e il 30 aprile, dei militanti Thiago Avila e Saif Abukashar.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione