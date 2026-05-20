Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

“Se fosse vero, il tentativo da parte di Stati Uniti e Israele di insediare Mahmoud Ahmadinejad (presidente dell’Iran dal 2005 al 2013, ndr) come prossimo leader di Teheran dimostra quanto siano ridicoli i piani di Stati Uniti e Israele sull’Iran. Se i responsabili delle decisioni a Gerusalemme, Tel Aviv o Washington sapessero qualcosa dell’ex presidente, non avrebbero riposto in lui le loro speranze. Ahmadinejad è ormai irrilevante. Da tempo non ha più legami con i centri di potere e, in particolare, con i pasdaran. Detto questo, negli ultimi anni le sue tesi si erano ammorbidite e aveva detto di voler imprimere una nuova direzione alle relazioni internazionali. Se avesse avuto un qualche ruolo avrebbe potuto avere un impatto sulle relazioni tra Iran e Usa, ma non è stato così”.

È il giornalista iraniano Kasra Naji, autore della biografia Ahmadinejad. La storia segreta del leader fondamentalista iraniano (Edizioni Clandestine, 420 pp., 2009), a commentare l’articolo sul New York Times secondo cui Israele e gli Stati Uniti avrebbero proposto all’ex presidente iraniano di sostituire la leadership del Paese dopo il conflitto scatenato il 28 febbraio. La mossa si sarebbe arenata dopo che, il primo giorno di guerra, Israele aveva bombardato l’abitazione di Ahmadinejad, ferendolo. Secondo fonti americane citate dal New York Times, il bombardamento era volto a “liberare” l’ex presidente dagli arresti domiciliari uccidendo i pasdaran di guardia. Una frottola sulla falsariga di quella di giugno 2025, quando gli israeliani dissero di aver bombardato i cancelli del carcere di Evin per “liberare i detenuti politici” e invece colpirono proprio gli edifici in cui erano rinchiusi.

Secondo il sito Avash, l’ex presidente sarebbe nascosto nella sua villa privata. Il 9 marzo aveva presentato i propri omaggi alla nuova guida suprema attraverso il proprio sito Dolate Bahar. Il nome significa “Il governo della primavera”, laddove la primavera è un riferimento all’arrivo dell’Imam del Tempo, di cui Ahmadinejad e gli altri adepti della setta Hojatiyeh attendono con ansia il ritorno. La loro ideologia è pericolosa perché negli hadith (detti del profeta Maometto) si legge che il Mahdi arriverà quando la terra sarà intrisa di ingiustizia. Per accelerarne la parusia, i membri di questa setta sono propensi a creare altra ingiustizia. Dopo 40 giorni di bombardamenti israeliani e statunitensi, gli iraniani non desiderano però ulteriori problemi. Per questo l’ex presidente, che ricordiamo come il mandante della feroce repressione di regime del 2009, non ha più seguito.

In rete, alcuni speculano anche sulle sue origini ebraiche che avrebbero potuto avvicinarlo a Israele. Di queste origini l’autorevole biografo Kasra Naji – collaboratore di BBC, CNN e Financial Times – non sa però nulla. Sempre in merito all’articolo del New York Times, il politologo iraniano-svedese Trita Parsi osserva come sia “difficile valutarne la veridicità”. Cofondatore e vicepresidente esecutivo del Quincy Institute for Responsible Statecraft di Washington D.C., Parsi conclude: “Se fosse vero, dimostrerebbe che i piani di guerra erano ancora più disperati e irrealistici di quanto si pensasse in precedenza. Inoltre, il piano di Trump e Netanyahu rivelerebbe la portata dell’errore di valutazione da parte di Reza Pahlavi. Il figlio dell’ultimo scià ha appoggiato pienamente Israele nella speranza che quest’ultimo spingesse Trump a insediarlo in Iran, mentre in realtà Israele lo avrebbe ingannato, schierandosi apertamente dalla parte di Ahmadinejad”.