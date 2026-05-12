Il Napoli dopo la sconfitta con il Bologna non è ancora al sicuro. La Juventus si avvicina, la Roma ha agganciato il Milan e in agguato c'è anche il Como: tutto ancora aperto

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Cinque squadre per tre posti. Mancano 180 minuti alla fine del campionato di Serie A e per la lotta Champions è tutto apertissimo. Chi insegue vince, chi sembrava al sicuro adesso rischia. E con sole due partite da giocare, anche la seconda rischia ancora di stare fuori dall’Europa che conta. Perché la sconfitta del Napoli in casa contro il Bologna ha rimesso nella mischia anche la squadra di Antonio Conte, che ha vinto una sola partita delle ultime cinque. Ma se il Napoli – secondo a quota 70 – è comunque ancora la favorita numero uno per uno dei tre posti (e ha un calendario sulla carta agevole), chi rischia adesso è il Milan di Allegri, che sì ha il destino ancora nelle proprie mani, ma è in un periodo di flessione incredibile.

Tra Napoli e Milan c’è la Juventus, che non perde da 10 partite ma che ha perso punti in partite sulla carta semplici (1-1 con il Verona e con il Sassuolo tra gli altri). E poi Como e Roma, che inseguono da tempo e che grazie agli ultimi risultati positivi si sono avvicinate al quarto posto e ora vogliono fare bottino pieno nelle ultime due per poi sperare in un passo falso di chi sta davanti. Non ci saranno scontri diretti, ma ci sono alcune sfide delicate, come il derby di Roma o Juventus–Fiorentina per dirne due. Tutto può ancora cambiare, un’altra volta.

Lotta Champions, la nuova classifica di Serie A

Napoli — 70 punti — 36 partite

— 70 punti — 36 partite Juventus — 68 punti — 36 partite

— 68 punti — 36 partite Milan — 67 punti — 36 partite

— 67 punti — 36 partite Roma — 67 punti — 36 partite

— 67 punti — 36 partite Como — 65 punti — 36 partite

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti: la situazione scontri diretti

Cinque squadre in cinque punti: tutto può ancora succedere. E non è da escludere anche un eventuale arrivo a pari punti tra due o più squadre. Calcoli che verranno poi fatti man mano, ma per quanto riguarda l’eventuale arrivo a pari punti di due squadre, si guarderanno prima gli scontri diretti, poi la differenza reti negli scontri diretti e a seguire la differenza reti generale. Infine il numero dei gol segnati ed eventualmente il sorteggio. La situazione scontri diretti è questa:

Il Napoli è in vantaggio con la Roma (pareggio 2-2 e vittoria 0-1), mentre è pari con Milan (sconfitta 1-0 all’andata e vittoria 2-1 al ritorno) e Como (doppio 0-0), in svantaggio con la Juventus (vittoria 2-1 e sconfitta per 3-0 al ritorno);

è in vantaggio con la Roma (pareggio 2-2 e vittoria 0-1), mentre è pari con Milan (sconfitta 1-0 all’andata e vittoria 2-1 al ritorno) e Como (doppio 0-0), in svantaggio con la Juventus (vittoria 2-1 e sconfitta per 3-0 al ritorno); la Juventus sarebbe in vantaggio con Napoli e Roma (3-3 e vittoria per 2-1), mentre sarebbe pari con il Milan (doppio 0-0) e in svantaggio con il Como (doppia sconfitta per 0-2);

sarebbe in vantaggio con Napoli e Roma (3-3 e vittoria per 2-1), mentre sarebbe pari con il Milan (doppio 0-0) e in svantaggio con il Como (doppia sconfitta per 0-2); il Milan sarebbe in vantaggio con il Como (vittoria per 3-1 e pareggio 1-1) e con la Roma (vittoria per 1-0 e pareggio 1-1), mentre sarebbe pari con Napoli e Juventus;

sarebbe in vantaggio con il Como (vittoria per 3-1 e pareggio 1-1) e con la Roma (vittoria per 1-0 e pareggio 1-1), mentre sarebbe pari con Napoli e Juventus; il Como sarebbe in vantaggio con la Juventus, pari con la Roma (vittoria per 2-1 e sconfitta per 1-0) e con il Napoli, ma in svantaggio con il Milan;

sarebbe in vantaggio con la Juventus, pari con la Roma (vittoria per 2-1 e sconfitta per 1-0) e con il Napoli, ma in svantaggio con il Milan; la Roma sarebbe in svantaggio con Napoli, Juventus e Milan, pari con il Como.

Il calendario delle cinque squadre