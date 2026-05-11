Tare sgrida il Milan: “I tifosi meritano un’altra squadra, inutile nasconderci. Forse serve un ritiro”

Il direttore sportivo dei rossoneri ha analizzato il momento complicatissimo: a due giornate dal termine, il quarto posto (e quindi la qualificazione in Champions) è in forte discussione

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Quattro punti nelle ultime sei partite, solo 3 gol fatti e ben 9 subiti, una sola vittoria, quattro sconfitte e un pareggio. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, il Milan rischia adesso una qualificazione in Champions League che sembrava cosa fatta fino a un mese fa. Dal possibile scudetto dopo il derby al quarto posto a pari punti con la Roma e la qualificazione in Champions in forte dubbio: è un periodo nero per la squadra di Allegri. Momento complicato sottolineato anche da Igli Tare, direttore sportivo del Milan che a Dazn ha dichiarato: “I tifosi meritano un’altra squadra, è inutile nasconderci”. Parole dure, con tare che ha puntato il dito contro la squadra: “Vedendo le ultime partite, è mancata l’attenzione. È inutile nasconderci, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Prendiamo di buono quello che è stato fatto nell’ultima mezz’ora, è tutto nelle nostre mani”, ha spiegato Tare.

Per provare a uscire da questa situazione, Tare ha spiegato che “forse occorrerà andare in ritiro qualche giorno prima. Abbiamo analizzato insieme al mister la situazione dopo la partita. In questo momento tutto ciò che gira intorno a noi non deve toglierci energie. La reazione dello spogliatoio è stata quella giusta ma dalle parole dobbiamo passare ai fatti”, ha spiegato il direttore sportivo rossonero.

Prima, durante e a fine partita c’è stata una durissima contestazione da parte del tifo organizzato del Milan: “I tifosi hanno il diritto di contestare, il loro pensiero è fondamentale. In questo momento il problema è mentale, la squadra non è serena. È fondamentale tenere la mente fredda e accettare le critiche, nelle prossime due partite va raggiunto l’obiettivo”, ha spiegato Igli Tare.

Il direttore sportivo ha infine parlato così del proprio futuro: “Futuro in discussione? Onestamente io non ho avuto nessun segnale da parte della società, mi concentro sul lavoro ed è stato fatto un grande lavoro. Tutto il resto fa parte del nostro mestiere, se stai a questi livelli devi saper reggere la pressione e mantenere la calma”.