Circa 2mila attivisti pro Pal in corteo contro la presenza di Israele alla Biennale. I manifestanti hanno sfilato verso l’Arsenale e negli interventi al megafono hanno chiesto che “venga chiuso il padiglione di Israele” e che non ci sia “nessuno spazio per il sionismo e per giustificare il genocidio ancora in corso”. Momenti di tensione con la polizia, quando gli attivisti hanno cercato di sfondare il cordone della polizia, che li ha bloccati con l’uso di manganelli. Dopo pochi minuti, i manifestanti si sono allontanati ed è tornata la calma.

Protesta anche all’interno della Biennale: decine di padiglioni ed esposizioni sono chiusi per lo sciopero di lavoratrici e lavoratori della cultura sempre contro la presenza del padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina e in solidarietà con gli attivisti della Global Sumud Flotilla Thiago e Saif. Come annuncia Global Project la lista dei padiglioni chiusi, in aggiornamento, è la seguente: Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Catalogna, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador, UK.