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Ultimo aggiornamento: 17:53

Sanchez conferisce l’Ordine al merito civile a Francesca Albanese

di Redazione Esteri
La cerimonia si è svolta alla Moncloa, durante la quale entrambi "hanno concordato sull'importanza di difendere l’applicazione imparziale del Diritto Internazionale e l’indipendenza delle istituzioni multilaterali"
Sanchez conferisce l’Ordine al merito civile a Francesca Albanese
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Non solo il sostegno e la richiesta alla commissione Ue di bloccare le sanzioni Usa, oggi lo spagnolo Pedro Sanchez ha insignito la relatrice speciale dell’Onu sulle violazioni dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, con l’Ordine al Merito Civile, per “il suo esteso lavoro nel documentare e denunciare le violazioni del diritto internazionale a Gaza”.

In una cerimonia alla Moncloa, entrambi “hanno concordato sull’importanza di difendere l’applicazione imparziale del Diritto Internazionale e l’indipendenza delle istituzioni multilaterali”, spiegano fonti governative in una nota. Allo stesso tempo, Sanchez e Albanese hanno affrontato la situazione in Palestina e la necessità della cessazione immediata della violenza e della costruzione di una pace giusta e duratura con dignità e umanità.

Solo ieri, 6 maggio, il premier aveva inviato una lettera alla Commissione europea chiedendo l’attivazione dello Statuto di blocco, per rendere inefficaci le sanzioni Usa in Europa contro Albanese e giudici e procuratori della Corte Penale Internazionale. E non solo: ieri Madrid ha annunciato di aver convocato l’incaricata d’affari israeliana per protestare contro l’arresto “inaccettabile e intollerabile” di un militante spagnolo della Flotilla per Gaza, Saïf AbuKeshek, la cui detenzione è stata prolungata fino a domenica.

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