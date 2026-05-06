E' successo in un villaggio cristiano nel sud del Libano, Debel, dove il mese scorso un soldato ha distrutto una statua di Gesù. L’esercito: "Si discosta completamente dai valori che ci si aspetta dalle truppe"

Una foto pubblicata sui social media e dal Times of Israel mostra un soldato israeliano che infila una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria, in un villaggio cristiano nel sud del Libano. Si tratta del villaggio di Debel, dove il mese scorso un soldato ha distrutto una statua di Gesù. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) affermano di “considerare l’incidente molto grave e sottolineano che la condotta del soldato si discosta completamente dai valori che ci si aspetta dalle sue truppe”.

“L’incidente sarà oggetto di indagine – fanno sapere – e in base ai risultati, verranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti del soldato”. L’esercito sottolinea di “rispettare la libertà di religione e di culto, nonché i luoghi sacri e i simboli religiosi di tutte le religioni e comunità” e di “non avere alcuna intenzione di danneggiare le infrastrutture civili, compresi gli edifici religiosi o i simboli religiosi”, nel contesto della lotta contro Hezbollah.