Funerali Zanardi, l’omelia: “Anche da morto continuerà a parlare di obiettivi”

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“Alex anche da morto continuerà a parlare di obiettivi”. Lo ha detto don Marco Pozza, nell’omelia per Alex Zanardi durante i funerali nella Basilica di Santa Giustina a Padova. “Mi dispiace per la morte, pensava di averlo bevuto ma neanche stavolta ha fatto bene i conti – ha detto il parroco del Due Palazzi -. Si è presa il corpo, ma l’anima le è sfuggita. In corsia di sorpasso è andata a infilarsi dentro la carne e le storie dei ragazzi di Obiettivo3“.

Don Pozza ha ricordato Zanardi come un uomo “che sapeva usare il congiuntivo, una porta aperta“. E oggi “chi ama l’indicativo piange l’atleta, chi ha il coraggio di usare il congiuntivo rimpiange l’uomo e gli dice grazie”. Ha infine immaginato così l’incontro tra Zanardi e Dio: “Guarderà in faccia il Signore e non saprà cosa dirgli. E lui gli dirà ‘Però, Zanardi da Castel Maggiore…”. Una citazione del titolo dell’autobiografia del campione bolognese.