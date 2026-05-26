Cardinale ha scelto di affidarsi all'ex attaccante per la scelta del nuovo ds e del futuro in panchina: per ora tutti gli indizi parlano spagnolo

Il Milan riparte da Zlatan Ibrahimovic. Dopo il clamoroso repulisti deciso da RedBird, con l’esonero di Massimiliano Allegri e l’uscita di scena di Tare, Furlani e Moncada, il club rossonero si trova senza una struttura dirigenziale e con un nuovo progetto tecnico tutto da costruire. In questo scenario, il peso delle decisioni sembra essere finito soprattutto nelle mani dell’ex attaccante svedese, uomo di fiducia di Gerry Cardinale e figura centrale nella ricostruzione del club.

Ibrahimovic, pur non essendo formalmente un dirigente del Milan, è considerato un partner strategico di RedBird e partecipa alle scelte più importanti. La questione prioritaria riguarda naturalmente la scelta del direttore sportivo e del nuovo allenatore. Per la prima figura, emergono ad oggi due nomi. Piace Txiki Beguiristain, ex uomo mercato del Barcellona e del Manchester City, che ha lavorato a lungo con Pep Guardiola. Oggi è libero. Ma la candidatura più forte pare quella di Viktor Bezhani, attuale ds del Tolosa, club che fa parte della galassia RedBird. Al momento sullo sfondo le ipotesi italiane.

Per la panchina, invece, il nome che nelle ultime ore ha guadagnato più forza è quello di Andoni Iraola. L’allenatore basco, reduce dalla storica qualificazione in Europa League con il Bournemouth, sarebbe stato già contattato dal Milan secondo diverse indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra. Iraola piace per il suo calcio aggressivo, dinamico e verticale, perfettamente in linea con l’idea di gioco che Cardinale e Ibrahimovic vorrebbero riportare a Milanello.

Più complessa invece la pista che porta a Xavi. L’ex tecnico del Barcellona era stato indicato inizialmente come uno dei grandi sogni della proprietà americana, anche per il suo appeal internazionale e per la filosofia offensiva. Tuttavia, nelle ultime ore alcune fonti hanno ridimensionato la candidatura dello spagnolo, considerato ora meno vicino alla panchina rossonera. Tra i nomi circolati resta poi quello di Marco Silva, allenatore del Fulham, mentre sullo sfondo restano le altre candidature. Più di una semplice suggestione, invece, quella che riguarda Mark van Bommel, molto stimato da Ibrahimovic e legato al mondo rossonero.

Il futuro del Milan, insomma, passa soprattutto dalle idee di Zlatan. Cardinale continua a fidarsi ciecamente del suo ex centravanti, oggi considerato l’uomo chiave per scegliere il nuovo corso tecnico del club. E la sensazione è che la prossima panchina rossonera nascerà soprattutto dalla sua scelta.