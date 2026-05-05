Funerali Alex Zanardi, l’ingresso in chiesa del feretro e gli applausi dei presenti

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

È arrivato intorno alle ore 11 il feretro di Alex Zanardi nella basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, prima della celebrazione dei funerali. Dopo un lungo minuto di silenzio, un applauso della piazza ha accolto l’ingresso. Sul sagrato, ad attendere la bara bianca sovrastata da una corona di rose bianche, la moglie Daniela, il figlio Nicolò che ha salutato e ringraziato la folla, e la mamma di Alex, la signora Anna, abbracciata da don Marco Pozza. Lunghi applausi anche all’interno della chiesa hanno accolto l’arrivo della bara sotto l’altare, dove è stata messa anche la sua handbike.