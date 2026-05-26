Sorpresa al Roland Garros: Medvedev eliminato al primo turno. Arnaldi avanza dopo una battaglia infinita

L'Italiano ha battuto Griekspoor e ora attende Tsistipas. L'altro upset di giornata nello Slam parigino è quello del 17enne francese Kouame, che in tre set ha battuto l'esperto Marin Cilic

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Terzo giorno di partite e prima grande sorpresa al Roland Garros: Daniil Medvedev – che a Roma ha messo in gran difficoltà Sinner in semifinale – è stato eliminato al primo turno dello Slam parigino dall’australiano Adam Walton al termine di una battaglia di cinque set, in quasi 3 ore e mezza. Il numero 97 del mondo si è imposto su Medvedev, numero 6 del seeding, con il punteggio di 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4. Un’eliminazione a sorpresa, che apre ancora di più il tabellone a Jannik Sinner, adesso con un avversario in meno nel suo percorso verso l’ultimo Slam che gli manca in bacheca.

A proposito d’Italia, in attesa di Darderi e Sinner in serata, anche questa terza giornata è partita bene con la vittoria di Matteo Arnaldi, che si è qualificato per il secondo turno. Il tennista italiano ha aperto il programma del campo 7 battendo in rimonta in quattro set l’olandese Tallon Griekspoor (n.33), con il punteggio di 6-7 (9), 6-3, 7-6 (6), 6-3 dopo 4 ore di gioco. Nel prossimo turno Arnaldi affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, ex top ten, che ha approfittato del ritiro del francese Alexandre Muller sul 6-2, 3-0 per accedere al secondo turno. Arnaldi conferma il suo ottimo stato di forma nelle ultime settimane: nell’ultimo mese l’azzurro ha vinto a Cagliari in un Challenger con diversi giocatori importanti in tabellone, mentre a Roma si è arreso al terzo turno per mano del talento spagnolo Rafael Jodar in tre set.

L’eliminazione di Daniil Medvedev non è l’unica sorpresa di giornata a Parigi, dove il 17enne francese Moise Kouame ha battuto in tre set l’esperto Marin Cilic con i parziali di 7-6, 6-2, 6-1 in poco più di due ore e mezza di partita. Un altro risultato inaspettato, che ha infiammato il pubblico di Parigi: Kouame è infatti la promessa transalpina emergente e nonostante la giovanissima età ha già ottenuto diversi successi nel circuito Atp. Questo è senza dubbio il più importante della sua fin qui breve carriera. Adesso affronta Vallejo al secondo turno.