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Ci sono libri che spiegano il mondo e altri che provano, più semplicemente, a farlo incontrare. Vietato arrendersi appartiene alla seconda categoria: non costruisce un trattato sui diritti umani, non indulge nella teoria, ma mette in fila storie che rendono concrete le lotte diffuse per diritti e libertà che siano per tutti e tutte. Il punto di partenza è chiaro: i diritti spesso, in Paesi autoritari e che opprimono alcune categorie, vanno conquistati. Da qui prende forma una galleria di vite molto diverse — attivisti, studenti, avvocati, giornalisti — accomunate da una scelta precisa: esporsi. Non c’è eroismo costruito a tavolino, ma una normalità che a un certo punto si incrina. Persone che studiano, lavorano, progettano un futuro e che si trovano a fare i conti con arresti, repressione, guerra.

Il libro procede per ritratti, con una struttura che alterna contesti e geografie. Dalla Siria alla Bielorussia, da Gaza a Hong Kong, emergono storie in cui il conflitto non è mai astratto. È fatto di corpi, di carceri, di attese. C’è chi trasforma anni di detenzione in una battaglia legale, chi racconta la guerra mentre la sta vivendo, chi continua a protestare anche sapendo che potrebbe pagare un prezzo altissimo. Sono percorsi lunghi, spesso attraversano intere fasi della vita. Le vittorie, quando arrivano, a volte sono parziali e vanno mantenute con ulteriori lotte. Ma le sconfitte, però, non sono quasi mai definitive.

Il merito principale del libro sta nel linguaggio. Non banalizza, ma rende accessibile. Ed è una differenza sostanziale, soprattutto se il pubblico di riferimento è giovane. Qui non c’è la distanza del saggio né la freddezza della cronaca internazionale: c’è una narrazione che accompagna, che fornisce il contesto senza appesantirlo e che permette di entrare nelle storie senza sentirsi esclusi. In questo senso Vietato arrendersi funziona come una porta d’ingresso. Avvicina temi complessi — diritti civili, repressione, dissenso — senza abbassare il livello, ma cambiando prospettiva: non più i grandi eventi, bensì le persone che li attraversano. È un’operazione che ha anche un valore didattico perché restituisce concretezza a parole spesso consumate dall’uso. La struttura episodica, inevitabilmente, lascia qualche vuoto. Alcune vicende si interrompono quando il lettore vorrebbe approfondire, altre restano sospese in un presente ancora incerto. Ma è anche il limite — o forse la coerenza — di un libro che racconta processi in corso, senza la comodità di un finale.

Alla fine resta soprattutto questo: la sensazione che dietro ogni notizia ci sia una biografia e che la partecipazione, anche quando sembra inutile, produca sempre un effetto. Non sempre visibile, non sempre immediato, ma reale. Ed è proprio questa consapevolezza, più che qualsiasi retorica, a rendere il libro utile per chi si affaccia per la prima volta a queste storie. È qui che il titolo smette di essere uno slogan e diventa una chiave di lettura. Vietato arrendersi non indica un ottimismo facile, né la certezza di un esito positivo. Racconta piuttosto una postura: quella di chi continua anche quando il risultato non è garantito, quando il contesto è ostile, quando tutto suggerirebbe il contrario. Le storie raccolte nel libro mostrano che “non arrendersi” non significa vincere, ma restare dentro le cose, attraversarle, insistere. Ed è proprio questa ostinazione, più che l’eccezionalità dei protagonisti, a rendere quelle vicende riconoscibili e, in qualche misura, trasmissibili.