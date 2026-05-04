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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:58

Si ribalta con il kayak nel fiume: morto un 71enne a Paesyum. Era in vacanza con la moglie

di Redazione Cronaca
La vittima è un turista tedesco. Il suo corpo è stato trovato senza vita alla foce del torrente Capodifiume: ore di ricerche dei vigili del fuoco dopo che la moglie ne aveva denunciato la scomparsa
Si ribalta con il kayak nel fiume: morto un 71enne a Paesyum. Era in vacanza con la moglie
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Aveva affittato un kayak per godersi le vacanze in Italia con la moglie. Un tedesco di 71 anni ha cercato di raggiungere il mare passando per le acque di un piccolo fiume a Capaccio Paestum, ma è morto dopo che la sua canoa si è ribaltata. È successo nel pomeriggio del 3 maggio in provincia di Salerno.

La moglie ne aveva denunciato la scomparsa dopo che il marito non aveva fatto ritorno. Il suo corpo è stato trovato all’alba, alla foce del torrente Capodifiume, dopo ore di ricerche dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli. I carabinieri arrivati in via Pertini stanno facendo gli accertamenti del caso per stabilire le dinamiche dell’incidente.

La Procura di Salerno ha disposto l’esame esterno della salma per accertare le cause della morte, non escludendo l’ipotesi di un malore o di un incidente. Secondo le prime ricostruzioni pare che il kayak dopo essersi ribaltato sia rimasto incastrato: l’uomo ha diverse ferite sul volto.

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