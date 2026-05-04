Mattarella incontra i vincitori della Coppa Davis. Il dialogo con i tennisti, a Cobolli dice: “Grande vittoria contro Medvedev”

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“Ora aspettiamo gli Internazionali di Roma e il Roland Garros e mi aspetto di vederli grazie al suo invito, non vorrei sembrare una sorta di talismano perché non lo sono affatto, però il valore dei nostri tennisti, delle ragazze e dei ragazzi, consente di guardare anche agli Internazionali con una fiducia rinnovata e consolidata”. Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto sapere che assisterà a una partita degli Internazionali di tennis a Roma. Lo ha detto ricevendo al Quirinale le Nazionali italiani di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025, incontrate proprio nella mattinata del 4 maggio.

Il presidente della Repubblica ha salutato uno per uno i protagonisti del trionfo azzurro di pochi mesi fa e poi – rivolgendosi a Cobolli – gli ha detto: “Complimenti, ti ho visto contro Medvedev e hai fatto una gran vittoria“, con il tennista romano visibilmente emozionato durante l’incontro.