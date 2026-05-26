Igor Protti accompagna la figlia all’altare, la foto sui social: “Sei stato ancora una volta un grandissimo babbo”

Igor Protti torna a commuovere e unire il mondo del calcio. L’ex calciatore, oggi 58enne, ha postato su Instagram una foto mentre accompagna la figlia Noemi all’altare per il matrimonio. Lo “Zar”, vestito blu e camicia bianca, è stretto fra l’amore dei suoi figli: da un lato Nicholas Flavio e dall’altra la mano della futura sposa. “Che il Mondo vi regali un mondo di serenità! Coltivate ogni giorno il vostro Amore!”, ha scritto Protti in un altro post dedicato ai neo-sposi.

La foto è diventata immediatamente virale. Da luglio 2025 Igor Protti lotta contro un tumore al colon, che ha poi interessato anche le vertebre dopo un paio di mesi. Una malattia che lo ha segnato nel corso degli ultimi mesi. Sono state tantissime le manifestazioni d’affetto ricevute da Protti nel corso di questi mesi, sia sui social che negli stadi con tantissimi striscioni, dediche e cori. Protti è uno degli ultimi eroi romantici del calcio, l’unico che si è laureato 4 volte capo-cannoniere in A (con una squadra retrocessa), B e C, e che è riuscito a farsi amare ovunque ha giocato, da Bari a Roma sponda Lazio, da Messina a Napoli, fino a Livorno, per il quale nel 1999 rinuncia a un ingaggio miliardario e al successo facile.

“Con la forza di un leone. Sei un esempio per tutti Igor”, è uno dei tanti messaggi che appaiono sotto al post, che ha raccolto anche le reazioni di tanti amici sportivi, da Nicola Ventola a Paolo Bettini. “Igor non devi mollare! Fallo per tutti noi”, si legge in un altro commento. E ancora: “Tutta la dignità e forza di un grande campione in una foto”. Significativi anche i tre cuori lasciati da Arianna Mihajlović, moglie di Sinisa. Il messaggio più bello però è quello dell’ex moglie Patrizia, madre di Noemi: “Hai portato nostra figlia all’altare con il cuore pieno di gioia. Sei stato ancora una volta un grandissimo babbo”.