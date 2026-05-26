Roland Garros, oggi tocca a Sinner: contro Tabur parte la caccia all’ultimo Slam. In campo anche Darderi e Arnaldi

Il numero 1 al mondo debutta sul Philippe-Chatrier contro il 26enne francese che ha ricevuto all'ultimo una wild card | Il programma completo e gli orari di martedì 26 maggio

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Come in un contorto domino, Clement Tabur deve ringraziare Lorenzo Musetti per il suo debutto assoluto nel tabellone del Roland Garros. Per via del ritiro del toscano, infatti, Stan Wawrinka ha ottenuto il suo posto di diritto a Parigi, lasciando libera una wild card che gli organizzatori hanno deciso di dare al 26enne di casa, oggi numero 165 del mondo, suo best ranking. Questa è in estrema sintesi la catena di eventi che ha portato Tabur a sfidare al primo turno di Parigi niente di meno che Jannik Sinner. Lui che non aveva mai affrontato un top 50, si ritrova ad affrontare il primo della classe.

Da un lato c’è la favola di Tabur, che un mese fa festeggiava il primo titolo Challenger, a Tallahassee, in Florida. E ora si ritrova catapultato sul Philippe–Chatrier, il campo più importante del mondo per un tennista francese. Dall’altro lato c’è la missione di Sinner, che comincia oggi. Martedì 25 maggio è il primo giorno, Tabur il primo ostacolo. L’obiettivo è completare una cavalcata che riscriverebbe i confini dell’impresa tennistica: vincere anche il Roland Garros, l’ultimo Major che gli manca, completando la sua bacheca a meno di 25 anni. Sinner ha già vinto tutto quello che di importante si può vincere con una racchetta in mano, al netto dell’oro olimpico, tranne lo Slam su terra rossa.

Sinner non perde da 29 partite consecutive. Dopo aver conquistato in sequenza i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma, gli mancano altri 7 match per completare il suo capolavoro vincendo il Roland Garros. 50 anni dopo Panatta, un italiano a vinto gli Internazionali. 50 anni dopo Panatta, un italiano potrebbe ripetere la doppietta prendendosi anche Parigi. Ma prima di sognare in grande, c’è appunto la partita con Tabur: sulla carta non c’è storia, ma anche i piccoli dettagli all’esordio possono fare la differenza lungo il percorso. Sinner deve ritrovare subito il feeling dopo 8 giorni di pausa. Deve capire come adattare il suo gioco alla terra di Parigi. Deve cancellare quel brutto ricordo: la sconfitta di un anno fa contro Carlos Alcaraz.

Gli occhi del tennis italiano sono soprattutto sul numero 1. Oggi però al Roland Garros tocca anche a Matteo Arnaldi, Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Il 25enne ligure, che a Roma ha interrotto una sanguinosa striscia di sconfitte, cerca nuovi segnali incoraggianti: l’avversario però è di quelli tosti, l’olandese Tallon Griekspoor, 33 al mondo. Anche a Darderi poteva andare meglio: la testa di serie numero 14 del tabellone incontra l’austriaco Sebastian Ofner. Serve una vittoria, per coltivare quel sogno chiamato top 10. Cocciaretto invece parte con i favori del pronostico contro la russa Alina Korneeva.

Roland Garros 2026, gli italiani in campo oggi: gli orari

TABELLONE MASCHILE

Jannik Sinner-Clement Tabur: ore 20.15, campo Philippe-Chatrier

Matteo Arnaldi-Tallon Griekspoor: ore 11, campo 7

Luciano Darderi-Sebastian Ofner: quarto match, campo 7

TABELLONE FEMMINILE

Elisabetta Cocciaretto-Alina Korneeva: terzo match, campo 13

Roland Garros, il programma completo di martedì 26 maggio

COURT PHILIPPE-CHATRIER

Dalle 12:00

[1] Aryna SABALENKA vs Jessica BOUZAS MANEIRO ESP

A seguire

Alexandre MULLER FRA vs Stefanos TSITSIPAS GRE

A seguire

[4] Coco GAUFF USA vs Taylor TOWNSEND USA

Non prima delle 20:15

[1] Jannik SINNER ITA vs Clement TABUR FRA

COURT SUZANNE-LENGLEN

Dalle 11:00

Adam WALTON AUS vs [6] Daniil MEDVEDEV

A seguire

Laura SIEGEMUND GER vs [16] Naomi OSAKA JPN

A seguire

[22] Anna KALINSKAYA vs Lois BOISSON FRA

A seguire

[4] Felix AUGER-ALIASSIME CAN vs Daniel ALTMAIER GER

COURT SIMONNE-MATHIEU

Dalle 11:00

Marin CILIC CRO vs Moise KOUAME FRA

A seguire

Vit KOPRIVA CZE vs [30] Corentin MOUTET FRA

A seguire

Hanne VANDEWINKEL BEL vs [19] Madison KEYS USA

A seguire

Kimberly BIRRELL AUS vs [5] Jessica PEGULA USA

COURT 14

Dalle 11:00

[17] Iva JOVIC USA vs Alexandra EALA PHI

A seguire

Theo FAUREL FRA vs Valentin VACHEROT MON

A seguire

[9] Alexander BUBLIK KAZ vs Jan-Lennard STRUFF GER

A seguire

[9] Victoria MBOKO CAN vs Nikola BARTUNKOVA CZE

COURT 7

Dalle 11:00

[29] Tallon GRIEKSPOOR NED vs Matteo ARNALDI ITA

A seguire

Linda FRUHVIRTOVA CZE vs Elsa JACQUEMOT FRA

A seguire

Anhelina KALININA UKR vs Diane PARRY FRA

A seguire

Sebastian OFNER AUT vs [14] Luciano DARDERI ITA

COURT 6

Dalle 11:00

Donna VEKIC CRO vs Alice TUBELLO FRA

A seguire

[12] Linda NOSKOVA CZE vs Maria SAKKARI GRE

A seguire

Cristian GARIN CHI vs Learner TIEN USA

A seguire

Jaime FARIA POR vs Denis SHAPOVALOV CAN

COURT 12

Dalle 11:00

Emma NAVARRO USA vs Janice TJEN INA

A seguire

[30] Ann LI USA vs Shuai ZHANG CHN

A seguire

Sebastian BAEZ ARG vs Roman Andres BURRUCHAGA ARG

A seguire

Ethan QUINN USA vs Francisco COMESANA ARG

COURT 13

Dalle 11:00

Alexei POPYRIN AUS vs Zachary SVAJDA USA

A seguire

[20] Cameron NORRIE GBR vs Adolfo Daniel VALLEJO PAR

A seguire

[Q] Alina KORNEEVA vs Elisabetta COCCIARETTO ITA

A seguire

Simona WALTERT SUI vs Katerina SINIAKOVA CZE

Roland Garros 2026, dove vederlo in tv e streaming

In Italia il Roland Garros 2026 viene trasmesso esclusivamente sui canali Eurosport, che sono visibili solo per gli abbonati alle seguenti piattaforme streaming: HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Non è prevista una copertura tv in chiaro. L’emittente proprietario dei diritti, Warner Bros. Discovery Italia, potrebbe decidere di trasmettere in chiaro le fasi finali del torneo, in caso di presenza di italiani. Un anno fa, la finale tra Sinner e Alcaraz fu trasmessa in diretta gratis su Canale NOVE.