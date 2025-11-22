Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 14:49

Cobolli versione Hulk, l’abbraccio con Volandri, l’esultanza di Bove e le lacrime di Bergs: le foto della vittoria dell’Italia in semifinale di Coppa Davis

di F. Q.
Tutte le immagini più belle dell'epico trionfo del team azzurro contro il Belgio
Sette match point annullati, sesto tie-break più lungo della storia della Coppa Davis e terza finale consecutiva per l’Italia: la sfida tra Flavio Cobolli e Zizou Bergs è sicuramente tra quelle che più gli appassionati italiani di tennis ricorderanno nel corso dei prossimi anni. Un match – quello contro il Belgio – durato oltre tre ore e che ha visto il tennista romano vincere una battaglia di muscoli in un tie-break infinito, terminato poi 17-15.

Una partita del genere non poteva che regalare immagini bellissime. Dall’urlo liberatorio di Cobolli a fine partita fino all’abbraccio con Volandri in campo e poi con Berrettini e l’intero team azzurro. E ancora: l’amico fraterno Bove che esulta in tribuna a fare gara, il fratello in lacrime, il pianto di Bergs, la maglia strappata di Cobolli e l’abbraccio finale dell’intero team. Il tutto a Bologna, con una cornice di pubblico a tifare per l’azzurro e trascinare i colori azzurri verso la finale, in programma domenica a partire dalle ore 15.

1 / 15

Tennis, Italia vs Belgio - Semifinale Davis Cup Finals

Flavio Cobolli

2 / 15

Tennis, Italia vs Belgio - Semifinale Davis Cup Finals

Flavio Cobolli

3 / 15

Tennis, Italia vs Belgio - Semifinale Davis Cup Finals

Flavio Cobolli

4 / 15

Tennis, Italia vs Belgio - Semifinale Davis Cup Finals

Flavio Cobolli

5 / 15

Tennis, Italia vs Belgio - Semifinale Davis Cup Finals

Flavio Cobolli e Matteo Berrettini

6 / 15

Tennis, Italia vs Belgio - Semifinale Davis Cup Finals

Flavio Cobolli

7 / 15

Tennis, Italia vs Belgio - Semifinale Davis Cup Finals

Flavio Cobolli

8 / 15

Tennis, Italia vs Belgio - Semifinale Davis Cup Finals

Flavio Cobolli e Filippo Volandri

9 / 15

Tennis, Italia vs Belgio - Semifinale Davis Cup Finals

Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Filippo Volandri

10 / 15

Tennis, Italia vs Belgio - Semifinale Davis Cup Finals

Edoardo Bove in tribuna

11 / 15

Tennis, Italia vs Belgio - Semifinale Davis Cup Finals

Edoardo Bove e il fratello di Cobolli

12 / 15

Semifinale Tennis Davis Cup Finals - Italia vs Belgio

Flavio Cobolli

13 / 15

Semifinale Tennis Davis Cup Finals - Italia vs Belgio

Zizou Bergs

14 / 15

Tennis, Italia vs Belgio - Semifinale Davis Cup Finals

Il Team Italia

15 / 15

Tennis, Italia vs Belgio - Semifinale Davis Cup Finals

Edoardo Bove

