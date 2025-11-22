Sette match point annullati, sesto tie-break più lungo della storia della Coppa Davis e terza finale consecutiva per l’Italia: la sfida tra Flavio Cobolli e Zizou Bergs è sicuramente tra quelle che più gli appassionati italiani di tennis ricorderanno nel corso dei prossimi anni. Un match – quello contro il Belgio – durato oltre tre ore e che ha visto il tennista romano vincere una battaglia di muscoli in un tie-break infinito, terminato poi 17-15.

Una partita del genere non poteva che regalare immagini bellissime. Dall’urlo liberatorio di Cobolli a fine partita fino all’abbraccio con Volandri in campo e poi con Berrettini e l’intero team azzurro. E ancora: l’amico fraterno Bove che esulta in tribuna a fare gara, il fratello in lacrime, il pianto di Bergs, la maglia strappata di Cobolli e l’abbraccio finale dell’intero team. Il tutto a Bologna, con una cornice di pubblico a tifare per l’azzurro e trascinare i colori azzurri verso la finale, in programma domenica a partire dalle ore 15.