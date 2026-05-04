Nasconde la vodka nella borraccia: 15enne marchigiana in gita a Ostuni finisce in coma etilico

La 15enne era in camera con altri compagni e avrebbe cominciato a bere mischiando superalcolici fino a sentirsi male

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Non era acqua, ma vodka ben nascosta nella borraccia: una studentessa 15enne di Osimo, in provincia di Ancona, mentre era in gita scolastica a Ostuni, è finita in coma etilico.

Il viaggio d’istruzione si è così trasformato in un incubo non solo per gli effetti dell’alcol che potevano essere potenzialmente gravi ma anche per i conseguenti provvedimenti disciplinari presi nei confronti della ragazza e degli altri studenti coinvolti.

La studentessa, al secondo anno dell’Istituto superiore Corridoni Campana, era in camera insieme ad altri compagni. Il gruppo ha iniziato a bere alcol, mischiando vodka, nascosta nella borraccia, insieme ad altri superalcolici. Una serata sopra le righe fino a quando la 15enne ha iniziato a sentirsi male, arrivando fino allo svenimento.

È stato allora che i compagni hanno chiesto aiuto ai professori che hanno allertato subito i soccorsi: la ragazza è stata trasportata in ospedale in coma etilico. Fortunatamente nel giro di qualche ora la giovane è stata dichiarata fuori pericolo ed è stata poi tenuta per tutta la notte in osservazione prima delle dimissioni.

La bravata non è stata priva di conseguenze. I professori hanno avvisato la preside dell’istituto, Milena Brandoni, che ha disposto note disciplinari a carico degli studenti coinvolti. Sono stati informati anche i genitori della ragazza che hanno raggiunto la figlia in ospedale.

Immagine d’archivio