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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:37

Al Colosseo il grande corteo per la Flotilla: “L’Italia sospenda i rapporti militari con Israele”

di Manolo Lanaro
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Inizialmente il corteo era previsto terminasse nella vicina piazza Santi Apostoli, a la polizia ha concesso ai manifestanti di arrivare davanti la stazione Termini, in Piazza dei Cinquecento, rinominata durante le mobilitazioni dello scorso inverno Piazza Gaza
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“I fratelli e le sorelle della Flottilla sono stati per l’ennesima volta rapiti dall’esercito terrorista di Israele. La misura è colma per chi uccide e bombarda in tutto il Medioriente”. Sotto il Colosseo, a Roma, è partita la manifestazione dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte di Israele a largo di Creta.

L’annuncio dell’imminente rilascio dei 175 attivisti fermati giunge quando il corteo sta per partire. “Una buona notizia” afferma Tatiana Montella del legal team della Global Sumud Flottilla Italia, che rispetto alla “condanna” comunicata in una nota dal governo italiano, rispetto all’abbordaggio delle navi dirette a Gaza aggiunge: “Ben venga che dopo l’abbordaggio anche questo governo cominci a dichiarare l’illegittimità di alcune azioni di Israele – però – forse è ora di andare oltre la condanna verbale e cominciare a sospendere i rapporti militari con Israele”. “Le dichiarazioni della Meloni non ci bastano. Quello che chiediamo delle sanzioni e l’embargo militare” afferma Maya Issa, leader degli studenti palestinesi.

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