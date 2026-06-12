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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 16:07

Investito e ucciso 17enne nel Foggiano, tornava a piedi da una festa. Arrestato il guidatore 18enne: positivo all’alcol test

di Redazione Cronaca
Mentre camminava con gli amici al bordo della carreggiata, Giorgio Pienabarca è stato travolto in pieno da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa di 18 anni
Investito e ucciso 17enne nel Foggiano, tornava a piedi da una festa. Arrestato il guidatore 18enne: positivo all’alcol test
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Un ragazzo di 17 anni, Giorgio Pienabarca, è stato investito e ucciso intorno alle quattro del mattino di venerdì a San Nicandro Garganico (Foggia) mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno, percorrendo una strada sul lato della carreggiata. Il gruppo si trovava all’altezza di una curva, a circa un chilometro dal centro del paese, quando la vittima è stata travolta in pieno da un’auto, guidata da un altro partecipante alla festa, un 18enne neopatentato. L’autista del mezzo è stato arrestato in flagranza e posto ai domiciliari, con l’accusa di omicidio stradale: è risultato positivo all’alcol test e ai testi tossicologici.

Il giovane guidatore si è subito fermato per aiutare la vittima e ha chiamato i soccorsi. I sanitari giunti sul posto hanno tentato ogni manovra per salvare la vita al ragazzo, ma non c’è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. La famiglia del 17enne è molto conosciuta nella zona: il papà è consulente del lavoro, mentre la mamma è un’insegnante che lavora in Friuli Venezia Giulia.

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