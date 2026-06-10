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Ultimo aggiornamento: 19:32 del 10 Giugno

“Voglio dire addio alla mia bambina”: la mamma di Beatrice potrà partecipare ai funerali della bimba di due anni

di Redazione Cronaca
La donna è in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, avvenuta a febbraio a Bordighera
“Voglio dire addio alla mia bambina”: la mamma di Beatrice potrà partecipare ai funerali della bimba di due anni
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“Voglio dire addio alla mia bambina”. Ci sarà anche Emanuela Aiello, la mamma di Beatrice, la bambina di due anni morta lo scorso febbraio a Bordighera (Imperia), ai funerali della piccola. La donna, in carcere con l’accusa di maltrattamenti alla figlia aggravati dalla morte, come anticipa il Secolo XIX, ha chiesto e ottenuto di poter partecipare alle esequie la cui data non è ancora stata fissata.

Per poter organizzare la cerimonia, infatti, la procura di Imperia sta attendendo la relazione definitiva del medico legale che ha voluto eseguire ulteriori accertamenti sul Dna trovato sul corpo della piccola.

Aiello, per poter partecipare, dovrà essere trasferita dal carcere Cotugno Lorusso di Torino dove si trova in isolamento da circa tre mesi. La donna è accusata della morte della piccola insieme al compagno, Emanuel Iannuzzi.

Alle esequie parteciperà anche il padre biologico della piccola a sua volta detenuto per altri reati.

Intanto la zia di Beatrice ha chiesto di ottenere l’affidamento delle due sorelle della vittima, oggi in una struttura protetta: è anche grazie ai loro racconti che è stato possibile ricostruire quanto avvenuto alla piccola che sarebbe stata picchiata quasi quotidianamente nei due mesi precedenti alla morte.

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