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Ultimo aggiornamento: 10:54

“Così siamo scappati dalla Marina israeliana, nessuno si aspettava il loro intervento qui”: il racconto di Mantovani (inviato del Fatto) a bordo della Flotilla

di Redazione Esteri
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“Stiamo navigando lungo la costa Sud di Creta, in acque internazionali greche, dove siamo letteralmente scappati questa notte mentre erano in corso le operazioni della Marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla“. Si apre così il racconto, affidato a un video, dell’inviato de il Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, a bordo dell’imbarcazione Vivi, che fa parte proprio della Flotilla.

“Israele è intervenuto a 600 miglia nautiche dalle sue coste” continua Mantovani, “un’operazione del tutto inaudita. C’era una fregata, motovedette e gommoni veloci. Nessuno si aspettava un loro intervento qui, tra l’Italia meridionale e la Grecia. La Flotilla lo definisce comprensibilmente un atto di pirateria”.

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