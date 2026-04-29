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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 16:14

Spari al 25 aprile, l’arrivo in scooter e la fuga verso Piramide: il video che mostra Eithan Bondì colpire due iscritti Anpi

di Vincenzo Bisbiglia
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L’arrivo con lo scooter bianco e il casco decorato, gli spari e poi la fuga da via delle Sette Chiese verso Piramide Cestia. Un video di 30 secondi ripreso dalle telecamere di sorveglianza di via Ostiene ha immortalato il 21enne Eithan Bondì che punta la pistola da softair e colpisce Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano, i due iscritti all’Anpi feriti il 25 aprile scorso a margine della manifestazione a Roma. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli in attesa che la Procura chieda la convalida del fermo e il gip fissi l’interrogatorio. Ha ammesso le sue responsabilità e ora è accusato di tentato omicidio .

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