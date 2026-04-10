Nuove accuse di corruzione e turbativa d'asta, arrivate anche dopo le rivelazioni confessorie dell'ex sindaco Massimo Coppola. Gli interrogatori sono previsti per il 16 e 17 aprile

Sono quindici le nuove misure cautelari per il “Sistema Sorrento” chieste dalla Procura di Torre Annunziata che il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto meritevoli di approfondimento. Riguardano tre dirigenti e due funzionari del Comune di Sorrento, un professionista ex consigliere comunale, sei imprenditori, un libero professionista, un componente di una commissione giudicatrice e un privato. Il pm Giuliano Schioppi ne aveva chieste 21: quattro in carcere e 17 ai domiciliari.

La Guardia di Finanza, su delega della Procura guidata da Nunzio Fragliasso e su disposizione del giudice, ha notificato gli inviti a comparire per rendere l’interrogatorio preventivo. Contengono nuove accuse di corruzione e turbativa d’asta, sviluppatesi anche dopo le rivelazioni confessorie dell’ex sindaco Massimo Coppola, dell’ex staffista Francesco Di Maio e di Raffaele Guida detto ‘Lello il Sensitivo’, braccio destro di Coppola nei rapporti con gli imprenditori appartenenti al sistema corruttivo.

La richiesta di arresti pendeva dal 14 novembre. Era il frutto delle ulteriori indagini della Finanza di Massa Lubrense, agli ordini del capitano Francesco Tartaglione, “relative al sistema clientelare di appalti pubblici affidati illegalmente dall’amministrazione comunale di Sorrento, che avevano già condotto all’arresto in flagranza di reato dell’allora sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, avvenuto il 20 maggio 2025, e all’emissione di due precedenti ordinanze di custodia cautelare nel luglio e nell’agosto 2025 nei confronti di altri 16 indagati per i reati di corruzione e di turbata libertà degli incanti”, si legge nella nota diffusa dalla Procura.

Il Gip ha fissato gli interrogatori per il 16 e 17 aprile. Le accuse riguardano 9 ipotesi di corruzione e 8 di turbativa, relative a tredici appalti e tre concorsi pubblici, il nuovo filone anticipato in esclusiva a ottobre da ilfattoquotidiano.it e per il quale oggi sono scattate le richieste di misura cautelare.

In particolare, si chiede l’arresto per corruzione per il concorso relativo a un posto di istruttore amministrativo del 18 dicembre 2014. Tra gli appalti oggetto delle misure cautelari, anche quello del Campo Italia. Nel corso delle perquisizioni, a casa di un indagato per un concorso truccato hanno rinvenuto 115mila euro in contanti. La somma è stata sequestrata. La nuova bufera giudiziaria arriva mentre pende al Viminale una proposta di scioglimento del Comune – già commissariato da maggio dell’anno scorso dopo le dimissioni di Coppola – per infiltrazioni malavitose. Se accolta in tempi brevi, le elezioni amministrative del 24 maggio verrebbero annullate.