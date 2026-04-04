Con una delusione per la Nazionale italiana e la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali ancora di grandissima attualità – soprattutto dopo lo scossone in Figc – si torna a parlare di Serie A e della lotta scudetto, più aperta che mai. Tra domenica e lunedì si giocheranno due partite che potrebbero essere cruciali per la Serie A: Inter-Roma e Napoli-Milan. E alla vigilia della sfida contro i giallorossi, ha parlato Cristian Chivu in conferenza stampa.

Bastoni, il ritorno di Lautaro Martinez, l’eliminazione dell’Italia e tanti altri i temi affrontati dall’allenatore nerazzurro durante la conferenza stampa “Eliminazione colpa del blocco Inter? Questo me lo dovete spiegare voi. Io vedo e sento cose che non sono i valori dello sport che io ho. Penso all’episodio post Juve e alla gogna mediatica che non ho più visto: finché si tratta dell’Inter allora è gogna mediatica, ma quando si tratta di episodi a sfavore nessuno dice più nulla. Noi cerchiamo di mantenere un livello alto anche per chi va in Nazionale. La colpa non è sicuramente dei giocatori dell’Inter, abbiamo 5 o 6 convocati con l’Italia”, spiega Chivu.

Tra i giocatori più bersagliati dopo la sconfitta contro la Bosnia c’è sicuramente Alessandro Bastoni, criticato circa due mesi fa per la simulazione in Inter-Juventus e adesso per l’espulsione in finale playoff Mondiali. “Quello che conta nel mondo del calcio è il rispetto dei compagni. Sono convinto che sia dispiaciuto per quanto accaduto, ma contento che ha ricevuto il sostegno dei compagni. La faccia l’ha messa, si è presentato in stampelle e con quello che aveva per rappresentare un Paese e il sogno degli italiani- ha proseguito Chivu -. E nonostante le sue condizioni fisiche ha dato la sua disponibilità. Questo per me vale tanto. E poi conta quello che ricevi dai compagni: loro sanno che la faccia l’hai messa e hai dato la disponibilità”.

L’Inter non vive il suo miglior momento: nelle ultime tre di Serie A sono arrivati due pareggi e una sconfitta, ma il vantaggio di sei punti è comunque importante. “Per me i risultati fanno parte di questa maratona che è il campionato. Io parlo di 18 gare vinte, credo sia un ritmo buono. Certi drammi per un pareggio si fanno solo con l’Inter e non con altre. Ovvio che volevamo di più, ma ci prendiamo quello che abbiamo meritato. Siamo primi in classifica, ovvio che a livello individuale ognuno è indispensabile. È importante avere tutti a disposizione e pronti non solo fisicamente”, ha ribadito Chivu parlando di Lautaro Martinez.