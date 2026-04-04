La classica partita che poi va a delineare il finale di stagione. Lunedì sera Napoli e Milan si affrontano per la 31esima giornata del campionato di Serie A in un match che è un bivio cruciale per entrambe le squadre. Chi vince può ancora continuare a sperare nello scudetto (a prescindere dal risultato di Inter-Roma del giorno prima), chi perde invece dovrà solo gestire le ultime giornate di queste ultime giornate di campionato per ottenere la qualificazione in Champions League.

Lo sa Allegri, lo sanno i calciatori e lo sanno anche i tifosi, che nella mattinata di sabato hanno affollato Milanello per caricare la squadra in vista del big match. Il motivo? L’importanza del match e il divieto di trasferta per i tifosi ospiti al “Maradona”. Nonostante ciò, circa 5mila tifosi hanno deciso di caricare la squadra prima e durante l’allenamento, inizialmente svolto a porte aperte. La squadra – con a capo il capitano Mike Maignan – ha incontrato i tifosi nel vialetto d’ingresso a Milanello, mostrando apprezzamento per il calore e il sostegno.

I rossoneri si trovano al momento a quota 63 punti, a -6 dall’Inter e a +1 sul Napoli. Vincere significherebbe aumentare il distacco sulla squadra di Conte e continuare a coltivare le ambizioni scudetto. Pareggiare significherebbe mantenere la seconda posizione, ma rischiare di allontanarsi definitivamente dall’Inter (tanto dipenderà dal risultato di 24 ore prima tra Inter e Roma). Perdere invece spegnerebbe probabilmente in maniera definitiva ogni speranza: il Napoli sorpasserebbe proprio i rossoneri e si rilancerebbe per lo scudetto. Il Milan scivolerebbe al terzo posto e da qui alla fine poi con molta probabilità dovrà soltanto gestire il vantaggio sul quinto posto, che al momento è di 9 punti.