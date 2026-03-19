referendum sulla riforma Nordio c’è in gioco prima di tutto la nostra Costituzione. La Carta merita un altro trattamento. Merita di continuare a essere quello che è stata dall’inizio. Cioè, non immutabile, perché può e deve mutare la Costituzione, ma i diritti fondamentali devono continuare a essere al primo posto. Compreso l’equilibrio dei poteri che in fondo è la garanzia di ogni cittadino. Non deve garantire nessuna categoria, riguarda tutti”. A rivendicarlo è il cantautore Daniele Silvestri, nel corso di un’intervista con il Fattoquotidiano.it, a margine della Pd, M5s e Avs con i comitati contrari alla riforma Nordio sulla giustizia, in vista del voto del 22 e 23 marzo. “Alsullac’è in gioco prima di tutto laLa Carta. Merita di continuare a essere quello che è stata dall’inizio. Cioè, non immutabile, perché può e deve mutare la Costituzione, ma idevono continuare a essere al primo posto. Compreso l’eche in fondo è la garanzia di ogni cittadino. Non deve garantire nessuna categoria, riguarda tutti”. A rivendicarlo è il cantautore, nel corso di un’intervista con il, a margine della chiusura della campagna per il No , che ha riunito a Roma i partiti progressisticon icontrari allasulla giustizia, in vista del voto del 22 e 23 marzo. “Vengono toccati sette articoli. Non articoli a caso, ma quelli che riguardano proprio l’equilibrio dei poteri. Qualcosa che evidentemente dà fastidio al potere dell’esecutivo. Non soltanto a questo. Ma questo governo ne ha fatto proprio una sua politica, che rivendica perfino anche con una certa sfacciataggine, per non dire vergogna”, ha continuato Silvestri, che ha chiuso l’evento romano, portando sul palco un brano inedito dedicato proprio alla difesa della Carta, “Un Paese di sana e robusta Costituzione“. “Possiamo dormire tranquilli. Possiamo perfino tifare un pallone. Possiamo perché per fortuna, o per merito altrui, questa nostra nazione gode ancora, almeno per ora, di una sana e robusta Costituzione”, ha cantato dal palco.

Poi, ai microfoni del Fatto, ha bocciato la riforma Nordio sia nei contenuti, che per il modo in cui è stata approvata: “Questa riforma è passata senza nessun emendamento, senza nessuna correzione, senza nessuna voce che sia stata ascoltata in Parlamento. Già di per sé, nel metodo, è terribile. Nel merito fa dei danni: alcuni furbi, fatti apposta per creare quello squilibrio e fare in modo che il pm diventi più un superpoliziotto e che sia inevitabilmente asservito alla politica, che lo voglia o no. In altri casi fa anche dei danni, probabilmente come spesso accade, anche un po’ per ignoranza”, ha continuato Silvestri. Il cantautore, che da sempre ha legato il suo percorso artistico con l’impegno civile e politico, ha paragonato quanto sta avvenendo in Italia a quello che accade negli Stati Uniti e non solo: “C’è una deriva di questo genere forse ancora più evidente oltreoceano. Le destre in generale ovviamente ce l’hanno, ma il pericolo è che possa allargarsi, possa diventare il modo in cui tutti quelli che a un certo punto riescono a detenere il potere pensano sia giusto esercitare il potere politico, che poi spesso è anche un potere economico o asservito a quello economico”.