“Ho avuto il privilegio di potermi confrontare con addetti ai lavori e tecnici. Lo Stato deve essere garante dell’etica e dei valori che ci definiscono come popolo. È arrivato il momento di recuperare la funzione di stato dove questi valori sono più importanti di tutto il resto. Il sistema giudiziario va migliorato ma lo Stato non è un’azienda e non c’è bisogno di modificare la Costituzione per migliorare il sistema giudiziario, basta la legge ordinaria. La Costituzione va difesa”. Anche il cantante Manuel Agnelli si unisce alle voci per il No al Referendum sulla giustizia. Il fondatore e frontman del gruppo Afterhours ha deciso di metterci la faccia mandando un video-appello diffuso dal comitato Giusto dire No.
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