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Ultimo aggiornamento: 19:04

Garlasco – Il piede “egizio” di Andrea Sempio, il profilo ignoto sulle unghie di Chiara Poggi. La difesa dell’indagato respinge le accuse: “Nessuna prova dell’aggressione”

di Giovanna Trinchella
Due delle cinque consulenze depositate ai pm di Pavia "attaccano" i due pilastri della nuova inchiesta: la scarpa dell’assassino, identificata “con assoluta certezza” nei processi Stasi come una taglia 42, e il Dna Y-STR trovato sotto le unghie della vittima, definito “fragile, parziale e non individualizzante”
Garlasco – Il piede “egizio” di Andrea Sempio, il profilo ignoto sulle unghie di Chiara Poggi. La difesa dell’indagato respinge le accuse: “Nessuna prova dell’aggressione”
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