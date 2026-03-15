“Noi vittime delle correnti, votiamo comunque No perché è in gioco l’equilibrio tra i poteri dello Stato”: i pm Di Matteo e Woodcock al Forum del Fatto

“Io penso che Gratteri con le sue opinioni dia molto fastidio ai sostenitori del “Sì”, perché non possono dire di Gratteri, ma anche di me, di Henry e di qualche altro, che siamo espressione della casta. Noi siamo stati vittime, casomai, di quelle degenerazioni correntizie, ma votiamo “No” perché è in gioco un principio più importante di tutela dell’equilibrio di potere e di tutela delle minoranze”, queste le parole del sostituto procuratore Nazionale Antimafia, Nino Di Matteo, ospite insieme al procuratore della Procura di Napoli, Henry John Woodcock, al Forum “Perché No – speciale Referendum” organizzato dal Fatto Quotidiano e ilFattoQuotidiano.it.