Il medagliere aggiornato delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L’Italia ha firmato il nuovo record di ori in una singola edizione: 4 trionfi azzurri. La pioggia di medaglie è arrivato soprattutto nello sci alpino, grazie alle imprese di Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli. Nei Giochi di casa, ormai è vicino anche il record complessivo di podi, raggiunto a Lillehammer 1994 con 13 medaglie (ma zero d’oro), mentre il miglior piazzamento azzurro nel medagliere paralimpico resta il nono posto di Torino 2006. Ecco la situazione attuale e la posizione dell’Italia nel medagliere:

Il medagliere live delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina

Il medagliere delle ultime Paralimpiadi di Pechino 2022

1 Cina 18 20 23 61

2 Ucraina 11 10 8 29

3 Canada 8 6 11 25

4 Francia 7 3 2 12

5 Stati Uniti 6 11 3 20

6 Austria 5 5 3 13

7 Germania 4 8 7 19

8 Norvegia 4 2 1 7

9 Giappone 4 1 2 7

10 Slovacchia 3 0 3 6

11 Italia 2 3 2 7