Paralimpiadi 2026, il medagliere: l’Italia firma il nuovo record di ori | La classifica aggiornata
Il medagliere aggiornato delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L’Italia ha firmato il nuovo record di ori in una singola edizione: 4 trionfi azzurri. La pioggia di medaglie è arrivato soprattutto nello sci alpino, grazie alle imprese di Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli. Nei Giochi di casa, ormai è vicino anche il record complessivo di podi, raggiunto a Lillehammer 1994 con 13 medaglie (ma zero d’oro), mentre il miglior piazzamento azzurro nel medagliere paralimpico resta il nono posto di Torino 2006. Ecco la situazione attuale e la posizione dell’Italia nel medagliere:
Il medagliere live delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina
Il medagliere delle ultime Paralimpiadi di Pechino 2022
1 Cina 18 20 23 61
2 Ucraina 11 10 8 29
3 Canada 8 6 11 25
4 Francia 7 3 2 12
5 Stati Uniti 6 11 3 20
6 Austria 5 5 3 13
7 Germania 4 8 7 19
8 Norvegia 4 2 1 7
9 Giappone 4 1 2 7
10 Slovacchia 3 0 3 6
11 Italia 2 3 2 7