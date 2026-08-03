Juve, adesso c’è un problema uscite: troppi esuberi in rosa da piazzare. Il piano di Carnevali per finanziare altri 2 acquisti

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Esulta Luciano Spalletti, perché due attaccanti voleva e due attaccanti sono arrivati. Uno era un obiettivo durato oltre un anno, l’altro invece è una sorpresa di quelle veramente positive: Kolo Muani e Alajbegovic sistemano buona parte del reparto offensivo bianconero. Ma ora in società il tema è davvero un altro: la rosa da sfoltire. Perché la Juventus, tra un’operazione e l’altra, ha speso quasi 100 milioni di euro (è arrivato anche Ekhator, è stato riscattato Boga) ma ha assoluta necessità di cedere prima di poter portare avanti un’altra operazione prioritaria, che è quella del portiere. Per non parlare della punta di peso, alla Vlahovic, che Spalletti pure si aspetta (e chissà che, alla fine, non possa essere proprio il serbo a bussare alla porta, “che è sempre rimasta aperta”, bianconera).

Il tema cessioni che di fatto non ha bloccato del tutto il mercato portato avanti da Carnevali, Massara e Ottolini, ma che ora diventa impellente per fare in modo che i conti possano tornare senza particolari patemi. Soprattutto viste le spese pregresse che ancora pesano sui bilanci bianconeri. Perché la Juve, come anche il Napoli, ha a che fare con una rosa extralarge che necessariamente deve sfoltire. È vero, sono partiti nella giornata di ieri Adzic (destinazione Sassuolo) e Joao Mario (Fiorentina), ma non basta ancora. Servono cessioni pesanti, sia per definire meglio la rosa (perché troppi giocatori, in una squadra, bene non fanno), sia per definire meglio il budget da investire per il portiere.

I sacrificabili? Al momento soprattutto in difesa. Gatti piace molto al Napoli che vorrebbe prenderlo una volta definite delle cessioni. Rugani al momento è in vetrina, ma senza particolari offerte. Ci sono ovviamente Arthur (esubero che pesa a bilancio qualcosa come 9 milioni di euro lordi) e Koopmeiners, verosimilmente fuori dal progetto tecnico. C’è Douglas Luiz in bilico, ma che sta cercando di fare di tutto per rimanere (l’ha detto anche pubblicamente, dopo la rete segnata in amichevole qualche giorno fa con il Nizza). Per non parlare di Di Gregorio, che la Juve vuole cedere tenendo Perin come vice del portiere che verrà (Vicario o il Dibu Martinez, più che Suzuki sempre più vicino al PSG).

E poi c’è la questione della fascia. Con l’arrivo di Alajbegovic, a sinistra ci sono tre giocatori: Boga, il bosniaco e soprattutto Yildiz. Che al momento non è disponibile, ma che quando tornerà avrà giustamente velleità di titolarità. E come si gestisce questa sovrabbondanza? Problema di Spalletti, evidentemente, ma un problema bello grosso da risolvere. Perché il mercato in entrata si è sì sbloccato, almeno in parte. Ma la sovrabbondanza resta. E le cessioni saranno necessarie per finanziare quegli arrivi che si è deciso di anticipare. Perché non si poteva proprio più aspettare.