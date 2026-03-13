Il mondo FQ

Olimpiadi

Paralimpiadi, Luchini e Perathoner da sballo: doppio oro nello snowboard e nuovo record per l’Italia

di Redazione Sport
Prima il trionfo del 35enne di Montemurlo, poi la vittoria del veterano bolzanino: doppio successo nelle gare di banked slalom. Per la spedizione azzurra cinque ori: non era mai successo
Paralimpiadi, Luchini e Perathoner da sballo: doppio oro nello snowboard e nuovo record per l’Italia
Jacopo Luchini ed Emanuel Perathoner scrivono la storia dell’Italia alle Paralimpiadi invernali. Un doppio oro storico nella gare di snowboard banked slalom ai Giochi di Milano Cortina. Per l’Italia si tratta del quarto e del quinto trionfo a questa edizione: nuovo record assoluto per i colori azzurri. Il totale delle medaglie italiane a Milano Cortina sale così a quota 12.

Il trionfo di Luchini

Luchini, 35enne di Montemurlo, ha trionfato nella categoria SB-UL battendo i due cinesi Pengyao Wang e Zihao Jiang, grazie soprattutto a una grande prima manche, che gli ha permesso di guadagnare il vantaggio cronometrico poi difeso nella seconda discesa. Dopo le 8 medaglie iridate (tra cui due ori), alla terza partecipazione ai Giochi è arrivata anche la prima medaglia paralimpica, subito del metallo più prezioso. Luchini, nato senza la mano sinistra a causa di un’aplasia, ha alle spalle già un decennio di carriera e di successi sulla tavola. Non solo in ambito competitivo. Nel 2021 è diventato ufficialmente allenatore nazionale di primo livello nello snowboard, primo italiano con disabilità a riuscirci. Nella sua stessa gara, ha chiuso invece al nono posto l’altro italiano, Paolo Priolo.

La vittoria di Perathoner

Poco dopo Luchini, ecco arrivare anche la quinta medaglia d’oro per l’Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina. L’ha conquistata Emanuel Perathoner nella gara di snowboard banked slalom uomini SB-LL2. Con il miglior tempo assoluto nella seconda manche di 54″28, l’azzurro ha preceduto lo svizzero Fabrice Von Gruenignen e l’australiano Ben Tudhope. Per il veterano bolzanino è il coronamento di una carriera, cominciata con le Olimpiadi a Sochi 2014 e PyeongChang 2018, proseguita con le Paralimpiadi dopo il gravissimo infortunio alla gamba sinistra nel gennaio 2021. Anche Perathoner aveva già vinto a livello di Mondiali e Coppa del Mondo, ricevendo anche per ben due volte il Collare d’oro al merito sportivo paralimpico. Mancava solo la medaglia più ambita: è arrivata proprio durante i Giochi italiani.

