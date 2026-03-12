(video di Jasmine Cristallo, testo di Ilaria Proietti)

Ecco il video in cui, con la scusa di dare istruzioni sul voto postale, si lascia intendere che l’unica croce che va correttamente messa sulla scheda è quella sul Sì. È questo tipo di propaganda che viene veicolata tra gli italiani residenti all’estero come ha raccontato il Fatto Quotidiano lunedì dopo aver raccolto alcune segnalazioni in particolare di connazionali che risiedono nella circoscrizione che ricade nel consolato spagnolo di Barcellona. Che oltre al video in cui viene peraltro imbustata una scheda già votata sulla casella del Sì, i nostri lettori all’estero ci hanno segnalato anche di aver ricevuto, sempre via whatsapp messaggi a sostegno della riforma del governo Meloni “contro le correnti rosse dalla magistratura” dopo essere venuti a contatto con una consigliera eletta nel Comites, organismo di raccordo tra il consolato e la rappresentanza degli italiani