Ultimo aggiornamento: 13:23

"Attaccano Gratteri per nascondere Bartolozzi". Segui "Io non ci sto" di Luca Sommi

di Luca Sommi
“Attaccano Gratteri per nascondere Bartolozzi”. Giovedì 12 marzo arriva la seconda puntata di “Io non ci sto”, una nuova rubrica in cui Luca Sommi commenta i principali fatti della politica nazionale e internazionale. Per non rassegnarsi a un mondo sempre più corrotto.

