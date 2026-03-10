Panico nel fronte bipartisan del Sì. I renziani al centrodestra: “Così ci fate perdere il referendum”

Conferenza stampa di presentazione dell’Intergruppo Parlamentare per il Sì al Referendum del prossimo 22-23 marzo. Roberto Giachetti, Valentina Grippo, Stefano Ceccanti, Ettore Rosato, Luigi Marattin, Federico Mollicone, Benedetto della Vedova, Pina Picierno e Stefano Esposito i primi componenti e quindi balza subito all’occhio l’assenza di Forza Italia e Lega. “L’intergruppo è aperto a tutti – dichiara il promotore dell’iniziativa il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone. Intergruppo per dimostrare la trasversalità del Sì”. Intanto però sulla conferenza stampa piomba il caso Bartolozzi. Al punto che Roberto Giachetti (Italia Viva) afferma: “Il centrodestra sta facendo di tutto per farci perdere il referendum. La Bartolozzi è l’ultima. Ma se inciampa qualcuno, un magistrato prende una decisione e il centrodestra si alza dicendo ‘meno male che c’è la separazione delle carriere non aiuta a trasmettere la realtà della riforma che abbiamo di fronte”. Stefano Esposito, ex parlamentare dem, invita un imbarazzato Mollicone “a consigliare a qualche esponente del centrodestra, peraltro senza incarichi politici, di starsene in ufficio mentre noi andiamo in giro tutto il giorno faticosamente compagni ed compagni di partito. Vorremmo evitare di far la fine di Penelope perché la partita è troppo importante”. Anche Benedetto Della Vedova, di +Europa, è più che perplesso sulla comunicazione messa in campo dal centrodestra. “Ho sentito colleghi della maggioranza di governo lamentarsi perché la Lega e Salvini non fanno abbastanza campagna elettorale. Io gli consiglierei di dire alla Lega di continuare così. Se Salvini va dalla famiglia nel bosco ad attaccare i magistrati servirà alla retorica del No e non a quella del Sì. Salvini lasci lavorare chi deve lavorare su quel caso specifico e Meloni lasci che i Magistrati facciano il loro lavoro”. Mollicone in chiusura di conferenza stampa già da appuntamento al prossimo 17 marzo dove l’intergruppo sarà impegnato a Montecitorio nel ‘Comizio d’amore per il Sì’. Inviterà Dal Da Vinci? “Magari con ‘Per Sempre sì’ ci fa anche la colonna sonora. Vediamo”.