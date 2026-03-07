Il mondo FQ

Referendum, la capa di gabinetto di Nordio: “Se vince il Sì i giovani che vanno via ritorneranno nel nostro Paese” | Video

di Redazione Giustizia
La boutade di Bartolozzi durante un dibattito in tv: "Ho un'inchiesta in corso, io scapperò da questo Paese"
Se vince il Sì al referendum sulla separazione delle carriere, “la magistratura riacquisirà credibilità” e dunque “le aziende si fideranno del nostro Paese e torneranno a investire, i giovani che vanno via perché non si fidano del nostro Paese ritorneranno a fidarsi“. Lo ha detto Giusy Bartolozzi, capa di gabinetto del ministro della giustizia, Carlo Nordio, durante un dibattito sul referendum a Telecolor Sicilia. Ospiti della trasmissione Il Punto, condotta da Luca Ciliberti, la senatrice di Avs Ilaria Cucchi, l’avvocato Fabio Anselmo, il membro laico del Csm Felice Giuffre e il consigliere togato Marco Bisogni e il giornalista del Fatto Quotidiano, Giuseppe Pipitone. “Capisco che la riforma sia la panacea di tutti i mali ma che addirittura faccia rientrare i cervelli in fuga all’estero lo trovo un po’ eccessivo”, ha detto Bisogni. “Marco, io ho un’inchiesta in corso, io scapperò da questo Paese”, ha sostenuto Bartolozzi. “Ho capito bene o la dottoressa Bartolozzi ha detto che intende andare via dall’Italia perché è sotto inchiesta per il caso Almasri?”, ha chiesto Pipitone. “Era una boutade”, ha risposto la capa di gabinetto di Nordio, prima di lanciare il suo slogan: “Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione”.

