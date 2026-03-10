Paralimpiadi, Italia da sogno nello sci alpino: poker di medaglie in due ore, Bertagnolli vince l’oro

Giacomo Bertagnolli, Chiara Mazzel, Federico Pellizzari e Rene De Silvestro. Sono questi i quattro nomi che nella mattinata del 10 marzo hanno fatto la storia dello sci alpino paralimpico italiano. Era la giornata delle combinate e l’Italia ha conquistato un oro con Giacomo Bertagnolli e tre argenti con Chiara Mazzel, Federico Pellizzari e Rene De Silvestro. Due ore da sogno per gli azzurri alle Paralimpiadi di Milano-Cortina. Medaglie che consentono di superare già al quarto giorno di gare il numero di Pechino 2022, quando l’Italia aveva chiuso con sette medaglie e due ori.

La prima è arrivata da Chiara Mazzel, che ha vinto la sua terza medaglia alle Paralimpiadi di Milano Cortina. La sciatrice azzurra, insieme alla guida Nicola Cotti Cottini, ha vinto l’argento nella combinata di sci alpino, battuta solo dall’austriaca Veronika Aigner, che l’ha preceduta di 3″06. Bronzo a un’altra austriaca, Elina Stary. Finisce giù dal podio invece un’altra italiana, Martina Vozza, quinta a 8″76 dalla vincitrice. Mazzel ha vinto l’oro nel superG, più due argenti: quello di oggi nella combinata e quello nella discesa.

La seconda è quella di Giacomo Bertagnolli, che insieme alla guida Andrea Ravelli, ha vinto la medaglia d’oro ancora nella combinata. Con questo risultato il Team Italia ha equiparato il numero di medaglie conquistate a Pechino 2022, ma con un oro in più. L’Italia ha poi superato quanto fatto nell’edizione cinese nella combinata slalom uomini standing, con l’argento di Federico Pellizzari. Oro per il francese Arthur Bauchet, bronzo per l’austriaco Grochar. L’ultimo metallo della lunga sfilza tra le 13 e le 15 è arrivato da Rene De Silvestro, che nella combinata slalom uomini sitting ha chiuso dietro all’olandese Kampschreur e davanti all’altro olandese De Langen. L’Italia è a quota nove medaglie, di cui quattro proprio nella magica giornata di oggi.