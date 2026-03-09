Paralimpiadi, Mazzel vince l’oro nel superG. Per l’Italia è il secondo, già eguagliato Pechino 2022

L'azzurra aveva già vinto l'argento nella discesa libera: è la seconda volta che l'Italia sale sul gradino più alto del podio in questa edizione

Seconda medaglia d’oro per l’Italia alle Paralimpiadi di Milano-Cortina. Questa volta arriva dal superG ipovedenti, con Chiara Mazzel che – dopo l’argento nella discesa libera – ha conquistato il metallo più pregiato. L’azzurra, con la guida Nicola Cotti Cottini, ha ottenuto il miglior tempo con 1’14”84. Argento per l’austriaca Veronika Aigner (+0,60) e bronzo per la slovacca Alexandra Rexova (+4.85). Eguagliato il numero di medaglie d’oro vinte a Pechino 2022: l’Italia ne aveva infatti vinte due nell’ultima edizione in Cina, con 7 podi complessivi. Ora è già a quota 4 medaglie.

Il SuperG sull’Olympia delle Tofane continua quindi a regalare gioie allo sci alpino italiano. Dopo le straordinarie due medaglie firmate da Federica Brignone nel corso dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, questa volta è stata Chiara Mazzel a dare continuità a quanto di buono fatto durante le Olimpiadi. Rammarico invece per l’altra italiana Martina Vozza, che ha chiuso al quarto posto e ai piedi del podio, distante 0″90 dalle prime tre. Con la guida Ylenia Sabidussi, Vozza è stata comunque protagonista di un’ottima gara, soprattutto se si considera che le discipline tecniche sono quelle più adatte alle sue caratteristiche.