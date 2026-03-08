Le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono iniziate: fino a domenica 15 marzo ci sono in palio 79 medaglie d’oro. L’Italia ne ha vinte due nell’ultima edizione di Pechino, con 7 podi complessivi. Nei Giochi di casa, come ha dichiarato il presidente del Comitato italiano paralimpico (Cip) Marco Giunio De Sanctis a ilfattoquotidiano.it, l’obiettivo è fare meglio, possibilmente arrivando almeno a 10 medaglie complessive. Il record fu a Lillehammer 1994 con 13 (ma zero d’oro), mentre il miglior piazzamento azzurro nel medagliere paralimpico resta il nono posto di Torino 2006.

La prima medaglia azzurra è stata conquistata nella discesa femminile da Chiara Mazzel che in coppia con la guida Nicola Cotti Cottini, è argento a 48 centesimi dall’austriaca Veronika Aigner, oro con il tempo di 1’22″55. Terza la slovacca Alexandra Rexova, quinta l’altra azzurra in gara, Martina Vozza, a 7″99. A vincere la seconda è stato invece Giacomo Bertagnolli, sempre nella discesa, ma maschile. La terza è invece quella d’oro vinta da Emanuel Perathoner nello snowboard cross.

Il medagliere live delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina

Il medagliere delle ultime Paralimpiadi di Pechino 2022

1 Cina 18 20 23 61

2 Ucraina 11 10 8 29

3 Canada 8 6 11 25

4 Francia 7 3 2 12

5 Stati Uniti 6 11 3 20

6 Austria 5 5 3 13

7 Germania 4 8 7 19

8 Norvegia 4 2 1 7

9 Giappone 4 1 2 7

10 Slovacchia 3 0 3 6

11 Italia 2 3 2 7