Parere contrario su alcuni emendamenti, anche della maggioranza. Perché non rispettavano il principio della cosiddetta “invarianza finanziaria“, cioè rischiavano di generare nuovi oneri per le casse dello Stato. Così martedì pomeriggio, in commissione Bilancio al Senato, il ministero dell’Economia guidato dal leghista Giancarlo Giorgetti ha fatto riscrivere alcune norme del disegno di legge sul contrasto all’antisemitismo che mercoledì sarà approvato in prima lettura dall’aula di Palazzo Madama. L’intervento del Tesoro ha provocato lo scontro non solo con le opposizioni, ma anche con i partiti della maggioranza che non hanno apprezzato le correzioni di Giorgetti.

Stiamo parlando del ddl che fa discutere i partiti da settimane: è frutto dell’accordo tra partiti di maggioranza e una parte dell’opposizione, provocando una spaccatura nel Pd che non ha ancora deciso come votare. La norma – con cui l’Italia aderisce alla definizione dell’Alleanza internazionale per il ricordo dell’Olocausto (Ihra) e con cui si punta a punire le azioni antisemite – è stata spinta dalla senatrice a vita Liliana Segre e dal presidente del Senato Ignazio La Russa.

Dopo l’approvazione del testo in commissione Affari Costituzionali mancava solo il parere della commissione Bilancio perché il disegno di legge potesse essere approvato in Aula. Nei giorni scorsi proprio il ministero dell’Economia aveva fatto inserire nel testo un articolo – il numero 5 – di invarianza finanziaria per tutto il provvedimento. Ma nonostante questo, maggioranza e opposizione, durante l’iter parlamentare, avevano fatto approvare alcuni emendamenti che secondo il Tesoro rischiavano di provocare un aumento di spesa per lo Stato. In particolare due norme che sono state “bocciate” del ministero dell’Economia: una di Alleanza Verdi e Sinistra con cui si introducevano “iniziative di studio e confronto culturale sul fenomeno dell’antisemitismo e sulle sue diverse matrici storiche e contemporanee” e una di Fratelli d’Italia che istituiva un riconoscimento pubblico “per valorizzare e promuovere l’azione di figure storiche o di personalità contemporanee che abbiano posto in essere azioni o iniziative meritevoli nell’ottica del contrasto dell’antisemitismo”. Parere contrario della sottosegretaria all’Economia Sandra Savino secondo cui non erano indicate le coperture economiche sia per gli esperti che avrebbero dovuto “studiare” il fenomeno, sia per i fondi per il premio.

Il Tesoro, inoltre, ha imposto correzioni anche su un’altra decina di emendamenti, specificando che tutte le norme sul monitoraggio e lo studio del fenomeno dell’antisemitismo devono rispettare l’articolo 81 della Costituzione (quello del pareggio di Bilancio) e che i fondi da spendere per la strategia nazionale sull’antisemitismo devono venir presi dal bilancio della presidenza del Consiglio con apposita voce o da voci già esistenti.

Correzioni e bocciature che hanno fatto infuriare diversi esponenti della maggioranza. La senatrice della Lega Daisy Pirovano in commissione ha espresso “forti perplessità” sulle richieste del ministero dell’Economia che “sembrano esulare dai profili finanziari”. Il capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri invece ha proposto di fare modifiche in Aula, mentre la senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli, pur riconoscendo il ruolo al ministero dell’Economia, ha spiegato di “non comprendere perché vengono fatte proposte di modifica che appaiono esulare” dall’ambito finanziario. Stesse critiche sono state mosse da Ivan Scalfarotto (Italia Viva) e da Daniele Manca (Pd). Alla fine, però, le correzioni sono state accolte e la commissione ha votato parere favorevole a maggioranza, a patto di cambiare le norme del provvedimento come chiesto dal ministero dell’Economia.